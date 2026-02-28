В предаването „Светът на здравето“ персоналният треньор и консултант по хранене Елисавета Шидерска коментира ролята на гериатричния спорт за превенцията на травми, поддържането на функционалността и активното дълголетие.

По данни на Световната здравна организация близо 30% от хората над 65 години преживяват поне едно падане годишно, а травмите от падане са сред водещите причини за хоспитализация в тази възрастова група. Именно тук системният и адаптиран подход към движението има ключово значение.

Елесавета Шидерска е завършила Националната академия за фитнес треньори в Барселона, живее и работи в Испания, води тренировки по фитнес и пилатес и е треньор по физическа подготовка във футболна школа към системата на Реал Мадрид. Професионалният ѝ опит включва и дългогодишна журналистическа практика.

Какво представлява гериатричният спорт?

„Основната идея на гериатричния спорт е превенцията на контузии“, подчертава Елисавета Шидерска. По думите ѝ фокусът не е върху високи спортни постижения, а върху запазване на ежедневната функционалност – изправяне от стол без болка, стабилна походка, увереност при качване по стълби.

Гериатричният спорт не се определя само от възрастта, а от интелигентния подход към натоварването. Тренировките включват упражнения за баланс, координация, мускулна сила и правилно дишане. Работи се и върху периферното зрение и ориентацията в пространството – фактори, които намаляват риска от падания.

„Човек, който знае как да стъпва правилно, избира подходящи обувки и тренира зрението и дишането си, има по-малък риск да се спъне или да загуби равновесие“, обяснява Шидерска.

Каква е ролята на мултидисциплинарния подход?

Според нея ефективната превенция на травми изисква сътрудничество между треньора и здравните специалисти от различни области. „Работата с хора в напреднала възраст е насочена към поддържане на кондицията и предотвратяване на занемаряването на двигателната култура“, казва тя.

Този подход съответства и на препоръките на международните кардиологични и геронтологични организации, които съветват хората над 65 години да извършват поне 150 минути умерена физическа активност седмично, комбинирана със силови упражнения два пъти седмично.

Как се измерва социалният ефект от движението?

Освен физиологичните ползи, тренировките имат и социално измерение. Груповите занимания намаляват изолацията – фактор, свързан с повишен риск от депресия и когнитивен спад.

Според Шидерска социалната среда създава зона на комфорт, в която човек не се чувства ограничен, а мотивиран да развива потенциала си.

В контекста на застаряващото население в Европа, темата за активното дълголетие става все по-актуална. Данните показват, че системната физическа активност може да намали риска от хронични заболявания, включително сърдечно-съдови и метаболитни нарушения, както и да подобри качеството на живот.

