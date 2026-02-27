Може ли състраданието да подобри менталното здраве? Какво се случва в мозъка при шизофрения и защо стигмата често е по-опасна от диагнозата? Защо костите отслабват не толкова от възрастта, колкото от обездвижването?

Отговорите на тези въпроси, тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV в новите епизоди на „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова.

Състрадание, функционално движение и шизофрения: Науката зад менталното здраве

В събота (28 февруари), Д-р Неделя Щонова представя мащабен метаанализ, публикуван в Scientific Reports, който обхваща над 37 изследвания с повече от 16 000 участници, който установява, че проявата на състрадание към другите е статистически значимо.

Изследванията в областта на психоневроимунологията показват, че емпатията и просоциалното поведение активират мозъчни зони, свързани с удовлетворение и намаляват нивата на кортизол, хормона на стреса. Световната здравна организация отчита, че депресивните и тревожните разстройства засягат над 300 млн. души по света, което поставя превенцията и психичното здраве сред глобалните приоритети.

В предаването темата за менталното здраве продължава с разговор за шизофренията, едно от най-стигматизираните, но и най-погрешно разбирани заболявания. Гост в студиото е д-р Цветеслава Гълъбова, психиатър и директор на ДПБ „Св. Иван Рилски“. Разговорът поставя акцент върху ранните симптоми, ролята на генетиката, влиянието на стреса и психоактивните вещества, както и върху възможностите за съвременно лечение и психосоциална рехабилитация.

Според международни данни шизофренията засяга около 1% от населението в световен мащаб. Заболяването най-често се проявява в млада възраст, а ранната диагностика и комплексното лечение могат значително да подобрят прогнозата.

Преди разговора за ментално здраве зрителите ще видят и интервю с Елисавета Шидерска, треньор по функционално движение и хранене. Темата за гериатричния спорт е представена не като възрастова категория, а като интелигентен подход към поддържане на сила, мобилност и метаболитно здраве през целия живот.

Костите не стареят, а спират да получават стимул

В неделя (1 март) Д-р Щонова коментира научна новина от международен конгрес по ортопедия и спортна медицина, публикувана в специализираните медицински издания Medical Xpress и ScienceDaily. Основният извод е, че костната тъкан отслабва не толкова заради възрастта, а заради липсата на механично натоварване.

Костта е жива тъкан. Когато се движим, при изкачване на стълби, по-бързо ходене, кратки силови усилия, клетките ѝ активират процеси на изграждане. При обездвижване се активират механизми на разграждане.

По данни на Международната фондация за остеопороза над 200 млн. души по света страдат от остеопороза, а всяка трета жена и всеки пети мъж над 50 години ще получат фрактура, свързана с намалена костна плътност.

В студиото гостува доц. д-р Владимир Стефанов, ортопед и началник на Клиниката по артроскопска травматология към ВМА. Темите в разговора включват износването на ставите, разликата между артроза и възпалителни процеси, рисковете от обездвижване и претоварване, както и ролята на правилната рехабилитация след травми.

Епизодът разглежда и парадокса в професионалния спорт, връщането на състезатели след тежки травми често се превръща в медицинско постижение, но цената може да бъде хронична болка и преждевременно износване на ставите.

Акцент е поставен и върху храненето като фактор за здравето на сухожилията, връзките и хрущяла. Недостигът на белтък и микроелементи може да повлияе на възстановяването на тъканите, а заседналият начин на живот допълнително увеличава риска от дегенеративни промени.

Не пропускайте „Светът на здравето“ тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.