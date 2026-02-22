Хранителните интоксикации са сред най-честите причини за спешни хоспитализации, особено през по-топлите месеци.
Данни от международни здравни организации показват, че дехидратацията и електролитният дисбаланс са основните фактори, които превръщат привидно леко отравяне в сериозно състояние.
Рискът е значително по-висок при деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания. Именно затова превенцията и ранната реакция са ключови.
Кои симптоми не бива да се подценяват при хранителни отравяния
Най-често хранителните интоксикации започват с гадене, повръщане и диарични изхождания. При липса на адекватен прием на течности състоянието може бързо да се усложни.
„Могат да се задълбочат тези симптоми, което води до загуба на течности и соли от организма, т.е. до дехидратация. Особено опасно е това при малки деца и възрастни хора с хронични заболявания“, подчертава доц. Людмила Нейкова.
При пациенти с диабет, които приемат перорални противодиабетни медикаменти, рискът е още по-висок, когато заболяването е съпроводено с температура, повръщане и невъзможност за хранене.
„По-добре е временно да не се приемат тези медикаменти, защото те се натрупват и могат да доведат до тежки интоксикации и нарушения на цялата хомеостаза на организма“, обяснява експертът.
Алкохол, лекарства и „модерни токсини“ са опасна комбинация
Особено тревожни са комбинациите между алкохол, антидепресанти и психоактивни вещества. Те могат да доведат до помрачаване на съзнанието, тежка сънливост и загуба на контрол.
„Антидепресантите и психотропните вещества не трябва да се съчетават с алкохол. Те се конкурират за едни и същи ензимни системи и потенцират ефектите си“, предупреждава доц. Нейкова.
Сред нарастващите рискове са и синтетичните канабиноиди, често съдържащи се във вейпове и инхалируеми продукти.
„Те могат директно да блокират дихателния център в мозъка. В такива случаи няма домашна мярка, задължително се вика Спешна медицинска помощ“, категорична е тя.
Кога да потърсим незабавна медицинска помощ
Продължителни симптоми, нарушено съзнание, невъзможност за прием на течности и съмнение за остра интоксикация изискват незабавна професионална намеса. Специалистите напомнят, че ранната реакция спасява живот.
Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!