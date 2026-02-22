Хранителните интоксикации са сред най-честите причини за спешни хоспитализации, особено през по-топлите месеци.

Данни от международни здравни организации показват, че дехидратацията и електролитният дисбаланс са основните фактори, които превръщат привидно леко отравяне в сериозно състояние.

Рискът е значително по-висок при деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания. Именно затова превенцията и ранната реакция са ключови.

Кои симптоми не бива да се подценяват при хранителни отравяния

Най-често хранителните интоксикации започват с гадене, повръщане и диарични изхождания. При липса на адекватен прием на течности състоянието може бързо да се усложни.

„Могат да се задълбочат тези симптоми, което води до загуба на течности и соли от организма, т.е. до дехидратация. Особено опасно е това при малки деца и възрастни хора с хронични заболявания“, подчертава доц. Людмила Нейкова.

При пациенти с диабет, които приемат перорални противодиабетни медикаменти, рискът е още по-висок, когато заболяването е съпроводено с температура, повръщане и невъзможност за хранене.

„По-добре е временно да не се приемат тези медикаменти, защото те се натрупват и могат да доведат до тежки интоксикации и нарушения на цялата хомеостаза на организма“, обяснява експертът.

Алкохол, лекарства и „модерни токсини“ са опасна комбинация

Особено тревожни са комбинациите между алкохол, антидепресанти и психоактивни вещества. Те могат да доведат до помрачаване на съзнанието, тежка сънливост и загуба на контрол.

„Антидепресантите и психотропните вещества не трябва да се съчетават с алкохол. Те се конкурират за едни и същи ензимни системи и потенцират ефектите си“, предупреждава доц. Нейкова.

Сред нарастващите рискове са и синтетичните канабиноиди, често съдържащи се във вейпове и инхалируеми продукти.

„Те могат директно да блокират дихателния център в мозъка. В такива случаи няма домашна мярка, задължително се вика Спешна медицинска помощ“, категорична е тя.

Кога да потърсим незабавна медицинска помощ

Продължителни симптоми, нарушено съзнание, невъзможност за прием на течности и съмнение за остра интоксикация изискват незабавна професионална намеса. Специалистите напомнят, че ранната реакция спасява живот.

