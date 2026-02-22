Пародонтитът е заболяване, което често напредва без силна болка и без ясни сигнали. Когато симптомите бъдат подценени, възпалението може да доведе до загуба на зъби и сериозни костни увреждания.

Във втората част на „Лекар у дома“ проследяваме Нели осем месеца след началото на лечението, с реалните последици от отлагането и решенията, които съвременната дентална медицина предлага в усложнени случаи.

Как нелекуваното възпаление води до загуба на зъби

При Нели подцененият възпалителен процес прераства в остър пристъп, който води до увреждане и загуба на четири зъба. Това е типичен сценарий при пациенти, които отлагат лечението, проблемът не изчезва, а се задълбочава, докато не стане необратим.

„Един от най-големите ни проблеми като специалисти е страхът, който пациентите носят от миналото. А съвременното дентално лечение може да бъде напълно безболезнено, когато е правилно планирано и проведено“, обяснява д-р Пламена Мурджева.

Първите сигнали, които пациентът не бива да игнорира

Болка, дразнене, напрежение около зъб или под носа, това са симптоми, които тялото изпраща като предупреждение. Често те отшумяват и създават фалшиво усещане за подобрение.

Пациентът може да отложи слабата болка, но възпалението продължава да се развива. Дори когато симптомите временно изчезнат, причината остава и процесът напредва.

Защо антибиотикът не е решение при дентални инфекции

Една от най-честите грешки е самолечението с антибиотици. Те могат временно да потиснат болката и възпалението, но не премахват източника на инфекцията.

„Антибиотикът действа върху симптомите, но не и върху причината. Истинското лечение на възпалението може да бъде извършено само от стоматолог“, подчертава д-р Светломир Дамянов.

Диагностика и реалната картина зад рутинния преглед

Последното посещение на Нели при зъболекар е било години по-рано. Без силна болка и без ясни оплаквания, проблемът остава скрит до появата на спешна ситуация, гнойно възпаление, което изисква незабавна намеса.

„Оказа се, че състоянието ми е много по-сериозно, отколкото предполагах. Повече от шест месеца преминавах през лечение, без дори да съм осъзнавала колко напреднал е процесът“, споделя Нели.

Какво представлява костната аугментация и защо е необходима

След обстойна диагностика е установено наличие на киста и сериозен костен дефицит. В тези случаи се налага костна аугментация – хирургична процедура, при която се създава допълнителен обем кост.

Костната аугментация е ключова за предвидимото поставяне на зъбен имплант. „Имплантът трябва да бъде заобиколен от достатъчно кост. Когато това не е налично, ние създаваме необходимите условия чрез тази процедура“, обяснява д-р Вероника Василева.

Възстановяване и резултати осем месеца по-късно

Лечението на Нели е планирано поетапно, с минимален риск, без болка и с ясно дефинирана прогноза. Благодарение на съвременните дентални технологии и индивидуалния подход, тя успява да преодолее страха си и да възстанови функциите и естетиката на усмивката си.

Днес Нели отново работи, общува и се усмихва уверено, доказателство, че дори при тежки усложнения навременната медицинска намеса може да промени хода на заболяването.

Историята на Нели показва, че най-важната стъпка не е сложната процедура, а решението да не отлагаме. Редовните профилактични прегледи и навременното лечение на възпаленията могат да предотвратят сериозни усложнения и загуба на зъби.

