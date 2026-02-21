Пародонтитът е едно от най-разпространените, и едновременно с това най-подценяваните заболявания в денталната медицина. Според данни на Световната здравна организация, тежкият пародонтит засяга около 19% от световното население в зряла възраст.

Но проблемът рядко остава само в устата. Голямо проучване, публикувано в BMC Oral Health, международно рецензирано научно списание, установява значително намаление с 27% на CRP и IL-6 след професионално пародонтално лечение.

Това са същите възпалителни маркери, които се свързват директно с риска от сърдечно-съдови заболявания. Хората с тежък пародонтит имат значително по-висок риск от сърдечносъдови инциденти в сравнение с тези със здрави венци, според проучване, цитирано от експертите в Mayo Clinic.

В новия сезон на „Светът на здравето“ рубриката „Лекар у дома“ започва с историята на Нели Бахчеваниду, жена от корпоративния свят, за която темпото, отговорностите и постоянният натиск дълго време са били по-важни от собственото здраве.

Години наред тя подценява симптоми, които постепенно се задълбочават, докато страхът от лекарите и от самата диагноза не се превръща в още една причина за отлагане. Цената обаче се оказва висока, напреднало дентално заболяване, което вече засяга не само устната кухина, но и цялостното ѝ състояние.

„Имам сериозен проблем със зъбите от много време, но дълго го отлагах. Не защото не осъзнавах колко е тежко, а защото имам дълбок страх, не само от зъболекари, а от лекари като цяло. Още от детството си съм обикаляла болници покрай родителите ми и просто не исках да чуя диагнозата“, споделя Нели пред д-р Неделя Щонова

Какво се случва, когато пародонтитът е игнориран?

След като Нели преодолява първоначалния си страх и сяда на стола за преглед, започва най-важната част, ясната диагностика. Защото при пародонтита интуицията не е достатъчна. Необходими са образни изследвания, клинична оценка и детайлен анализ на костната структура, за да се разбере докъде е стигнал процесът.

„Първата ни задача беше да направим пълна консултация и да поставим точна диагноза. Използваме образна диагностика и интраорален скенер, за да създадем дигитален модел на зъбните редици. Това ни позволява да планираме лечението прецизно, както от медицинска, така и от функционална гледна точка“, обяснява д-р Светломир Дамянов

Резултатите показват, че въпреки напредналото възпаление, значителна част от зъбите могат да бъдат запазени. В долната челюст състоянието позволява ендодонтско лечение и контрол върху инфекцията. В страничните участъци на горната челюст обаче са установени изменения в корените и костта, които изискват хирургичен подход.

„Основно зъбите в долната челюст могат да бъдат съхранени. При част от премоларите в горната челюст обаче има костни изменения, които не позволяват консервативна терапия. В тези случаи преминаваме към хирургично лечение. Съвременната стоматология ни дава възможност това да се случи без болка, без излишен стрес и с бърз възстановителен период“, обяснява д-р Вероника Василева.

Планирането включва и дигитален дизайн на бъдещото възстановяване, така че функционалността и естетиката да вървят ръка за ръка. За Нели това е първият момент, в който страхът започва да отстъпва място на увереността, че процесът е под контрол.

