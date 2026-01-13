Повечето хора свързват посещението при зъболекаря с красива усмивка и липса на кариеси. „Но науката отива далеч отвъд това“, споделя д-р Радостина Хараламбиева, лекар по дентална медицина с опит, обхващащ широк спектър от денталната медицина, натрупан в международни клиники в страната и чужбина.

Според доклади на Световната здравна организация (СЗО), оралното здраве е ключов индикатор за общото здравословно състояние и качеството на живот. Организацията призовава за интегриране на денталната грижа в националните програми за борба с хроничните заболявания, и това не е случайно.

„Устната кухина е дом на милиарди микроорганизми, които формират така наречения орален микробиом. Когато хигиената е добра, този микробиом е балансиран и дори полезен. Но при лоша орална грижа вредните (патогенните) бактерии се размножават експоненциално, причинявайки възпаление на венците (гингивит), което може да има далечни последици за целия организъм“, обяснява д-р Хараламбиева.

Снимка: Pexels

Връзка между венците и сериозните заболявания

Множество мета-анализи, публикувани в престижни издания като Journal of Periodontology и National Institutes of Health (NIH), потвърждават връзката между оралния микробиом и системното здраве. Ето как това работи:

Сърдечно-съдови заболявания

Бактериите от възпалените венци могат да навлязат в кръвния ток и да попаднат в сърцето и кръвоносната система. Веднъж попаднали там, те допринасят за възпалителни процеси, натрупване на шлака, стесняване и запушване на кръвоносните съдове, и увеличават риска от инфаркт и инсулт.

Според проучване, цитирано от експертите в Mayo Clinic, хората с тежък пародонтит имат значително по-висок риск от сърдечносъдови инциденти в сравнение с тези със здрави венци.

Диабет: Двупосочна връзка

Връзката между денталното здраве и диабета е особено интересна, защото е двупосочна:

От една страна, заболяването на венците затруднява контрола на кръвната захар , което влошава диабетното състояние.

От друга страна, високата кръвна захар създава благоприятна среда за инфекции в устната кухина, влошавайки, наличния гингивит или пародонтит.

Изследвания, публикувани в Journal of Periodontology, показват, че успешното лечение на заболявания на венците може да намали разходите за лечение на диабет с 10-40% – ясно доказателство за прякото влияние на оралната грижа върху метаболитното здраве.

Снимка: iStock

Респираторни инфекции

Бактерии от устната кухина могат да бъдат вдишани в белите дробове, причинявайки пневмония или влошавайки хронични състояния като ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест). Това е особено рисково за възрастни хора и имунокомпрометирани пациенти.

Бременност и здравето на бебето

Бъдещите майки трябва да обърнат специално внимание на оралното си здраве. Според научни данни, тежкият пародонтит е свързан с по-висок риск от преждевременно раждане и ниско тегло на новороденото. Д-р Хараламбиева допълва, че „възпалената устна кухина на майката може да предизвика системна възпалителна реакция, засягаща развитието на плода“.

Болестта на Алцхаймер: Новата граница

Една от най-вълнуващите (и тревожните) нови области на изследване се фокусира върху връзката между оралното здраве и неврологичните заболявания.

Проучвания от периода 2024–2025 г. откриват бактерията Porphyromonas gingivalis (основен причинител на пародонтит) в мозъчната тъкан на пациенти с болестта на Алцхаймер. Това предполага, че хроничното орално възпаление може да допринесе за дегенерацията на мозъка и когнитивния упадък.

Макар все още да са необходими повече изследвания, тази връзка отваря нови перспективи за превенция и лечение на едно от най-разрушителните заболявания на съвременността.

Снимка: Canva

Как работи механизмът на "входната врата"?

Въпросът, който се задава често, е: как точно проблемите в устата влияят на толкова отдалечени органи? Науката идентифицира два основни механизма:

1. Бактериален път

Когато венците са възпалени и кървят (дори леко – например при миене на зъби), бактериите директно навлизат в кръвоносната система. Този процес се нарича бактериемия. Веднъж в кръвта, микроорганизмите могат да достигнат до сърцето, мозъка, ставите и други органи, причинявайки инфекции или възпаление.

2. Възпалителен път

Хроничното възпаление в устата (като пародонтит) кара имунната система да произвежда специфични протеини, като C-реактивен протеин (CRP). Тези възпалителни маркери пътуват през цялото тяло и активират възпалителни процеси в артериите, ставите и други тъкани – дори ако няма пряко бактериално проникване.

Превенция и грижа: Малки стъпки с голямо влияние

Добрата новина е, че поддържането на здрави зъби и здрави венци е относително лесно и изключително ефективно за предотвратяване на системни усложнения.

Експертите от Mayo Clinic и СЗО препоръчват:

Редовно миене на зъби (поне два пъти дневно с флуоридна паста).

Използване на конец за почистване между зъбите.

Посещения при зъболекар поне два пъти годишно.

Здравословна диета , ограничаваща захарта и киселинните напитки.

Незабавно лечение на проблеми като кървящи венци или болка.

Снимка: Canva

Денталното здраве е част от цялостната грижа

Твърдението, че устната кухина е "входна врата" към здравето на целия организъм, вече не е хипотеза – това е медицински признат факт, подкрепен от десетилетия изследвания и експертни препоръки от водещи здравни институции.

Д-р Хараламбиева препоръчва да се е гледа на денталното здраве, не само от гледна точка на естетика или комфорт, но и като „инвестиция в сърдечното, метаболитното и дори когнитивното здраве.“

Консултирайте се редовно с Вашия зъболекар и лекар, за да осигурите цялостна грижа за организма си. Защото здравата усмивка е отражение на здраво тяло.

Съдържанието в тази статия е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници