Актуален доклад, представен на международен конгес по ортопедия и спортна медицина и публикуван в Medical Xpress и ScienceDaily, поставя акцент върху ролята на механичното натоварване за здравето на костите.

Темата коментираме в „Светът на здравето“ с доц. д-р Владимир Стефанов – ортопед, началник на Клиниката по артроскопска травматология към Военномедицинска академия и председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

Костта е жива тъкан, която реагира на натоварване

Според публикуваните данни костите не отслабват единствено заради възрастта, а най-вече поради липсата на достатъчен механичен стимул.

Костната тъкан съдържа клетки, които „разпознават“ натоварването и активират процеси на изграждане. При липса на движение се задейства обратният механизъм – разграждане.

„Костите са една от тъканите с най-голям метаболизъм и този метаболизъм е базиран на един постоянен обмен на костите вещества калций и фосфор, както и белтъчните вещества в костта. Този обмен зависи от много фактори. На първо място, бих казал, това е движението“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ доц. д-р Владимир Стефанов.

Кратки, но интензивни усилия като изкачване на стълби, ставане от стол или по-бързо ходене са достатъчни, за да стимулират костното ремоделиране. Това означава, че грижата за костната плътност започва в ежедневното движение, а не единствено в медикаментозната профилактика.

Защо обездвижването е скритият рисков фактор?

Съвременният начин на живот често включва продължително седене. При 7–8 часа дневно в седнало положение налягането в междупрешленните дискове може да се увеличи с до 40% в сравнение с изправената поза.

Това създава предпоставки за ускорено дегенеративно износване и оплаквания от страна на опорно-двигателния апарат.

С напредването на възрастта и увеличаването на продължителността на живота нараства честотата на дегенеративните заболявания – включително артрозни промени в тазобедрените и коленните стави, които понякога налагат поставяне на ставни протези.

Какво движение препоръчват ортопедите?

„Ние препоръчваме много често на хора, които имат дори тежки увреди на опорно-двигателния апарат да се занимават с плуване“, казва доц. Стефанов.

Освен това той препоръчва и най-обикновеното ходене като форма на физическа активност.

Редовното умерено натоварване стимулира костното ремоделиране, тъй като костта не е статична структура, а реагира и се адаптира към степента на натоварване.

Освен движението, ключова роля за здравето на костната система имат храненето и хормоналният баланс. Адекватният прием на калций, витамин D и достатъчно белтъчини подпомага поддържането на оптимална костна плътност.

Изводът е ясен: превенцията на заболяванията на опорно-двигателния апарат изисква активен подход – движение, балансирано хранене и навременна консултация при симптоми.

Гледайте целия разговор във видеото.

