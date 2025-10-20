Нов метод за укрепване на костите помага при остеопороза

Нов метод за укрепване на костите може да помогне за лечение на остеопороза, сочи ново проучване.

Изследователи от университета в Лайпциг в Германия и университета Шандонг в Китай идентифицират клетъчен рецептор – GPR133 (известен също като ADGRD1) като ключов за костната плътност, чрез клетките, изграждащи костите, наречени остеобласти.

Вариации в гена GPR133 са свързвани с костната плътност и в миналото и сега това дава повод на експертите да насочат вниманието си към протеина, който той кодира.

Какво показва новото проучване?

Екипът провежда тестове върху мишки, при които генът или липсва, или може да бъде активиран с помощта на химикал. При липса на гена GPR133, мишките растат със слаби кости, наподобяващи симптомите на остеопороза. Когато обаче рецепторът е налице и е активиран, костното производство и здравината се подобряват.

„Използвайки веществото AP503, което едва наскоро беше идентифицирано чрез компютърно подпомаган скрининг като стимулатор на GPR133, успяхме значително да увеличим здравината на костите както при здрави, така и при остеопоротични мишки“, казва биохимикът от Университета в Лайпциг Инес Либшер, цитиран от sciencealert.

В тези експерименти AP503 служи като биологичен бутон, който кара остеобластите да работят по-усилено. Изследователите също така показват, че може той да работи в тандем с упражнения, за да укрепи костите още повече.

Бъдеще на новото откритие

Изследователите твърдят, че бъдещите лечения могат да се използват за укрепване на вече здрави кости и за възстановяване на пълната здравина на увредените кости, както в случаите на остеопороза при жени в менопауза.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Всъщност има многобройни фактори, които влияят върху здравината на костите, и това дава на учените много възможности за намиране на методи, които предотвратяват проблеми като остеопороза и насърчават по-здравословна старост.

Може ли остеопорозата да бъде излекувана?

Остеопорозата е сериозно състояние, засягащо милиони хора по целия свят. Въпреки че наличните лечения могат да забавят развитието на състоянието, няма начин то да се обърне или излекува.

Съвременните лечения също така са склонни да доведат до рискови странични ефекти (като повишен риск от други заболявания) или да станат по-малко ефективни с течение на времето.

Най-добрият начин за намаляване на костната загуба е да се забави прогресията на остеопорозата. Можете да направите това, като се храните здравословно, богато на калций, витамини D и K, както и протеини. Може да се препоръча и редовно физическо натоварване и прием на определени лекарства, използвани за лечение на остеопороза.

Често задавани въпроси

Какви са рисковите фактори за остеопороза?

Има няколко рискови фактори за остеопороза, някои от които могат да бъдат избегнати, а други не. Генетиката, етническата принадлежност и възрастта са неизбежни фактори, които играят роля в развитието на остеопороза. Други фактори, които могат да се използват за предотвратяване на костна загуба, включват справяне с хранителния и витаминен дефицит, отказване от тютюнопушене и ограничаване на употребата на алкохол, както и увеличаване на физическите упражнения.

Снимка: Canva

Колко бързо прогресира остеопорозата?

Може да е трудно да се определи колко бързо прогресира заболяването, защото то е различно за всеки. След като човек навърши 50 години, скоростта, с която костите му се разграждат, се увеличава. Ето защо възрастта е движещ фактор за остеопорозата. Обикновено костната загуба продължава да се случва и след тази възраст, но скоростта, с която тя прогресира, ще зависи от редица фактори като диета, нива на упражнения, хормонални дефицити и забавено лечение. Какво да избягвате, ако имате остеопороза?

Тютюнопушенето и употребата на алкохол могат да увеличат риска от костна загуба, което може да доведе до появата или развитието на остеопороза. Ако имате остеопороза или сте изложени на висок риск от развитие на заболяването, избягвайте пушенето на цигари и ограничете приема на алкохол. Каква е средната продължителност на живота на хората с остеопороза?

Що се отнася до средната продължителност, изследванията показват, че мъжете, които започват лечение преди 60-годишна възраст, и жените, които започват лечение преди 75-годишна възраст, могат да очакват да живеят 15 или повече години след поставянето на диагнозата. Каква е прогнозата за остеопороза, ако не се лекува?

Остеопорозата засяга продължителността на живота. Хората със заболяването обаче са засегнати само ако претърпят фрактури. Фрактурите причиняват усложнения, които могат да доведат до намалено качество на живот и ранна смъртност. Хората, които не лекуват остеопорозата си, са много по-склонни да претърпят фрактури, които биха могли да доведат до смърт. Въпреки че не е ясно колко дълго човек може да живее с болестта без лечение, тя ви излага на сериозен риск от намалена продължителност на живота.