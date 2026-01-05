Операцията за смяна на тазобедрена става (ендопротезиране) може значително да намали болката и да подобри функционалността при хора с остеоартрит на тазобедрената става.

Въпреки това, някои пациенти продължават да изпитват дългосрочни физически проблеми след процедурата, включително мускулна слабост, намалена подвижност и повишен риск от падане. Ново изследване показва, че качеството на мускулите преди операцията може да подскаже успеха на възстановяването.

Ново проучване променя разбирането ни за възстановяването след ендопротезиране

Според проучване, публикувано в Journal of Orthopaedic Research, силата и тонусът на тазобедрените мускули се оказва по-важен показател за успешно възстановяване от степента на остеоартрита. В изследването участват 10 пациенти, които са подложени на образни изследвания преди операцията за смяна на тазобедрена става.

Резултатите са показателни: пациентите, чиито образни резултати сочат лошо качество на мускулите, са имали по-големи затруднения при двигателни задачи след операцията в сравнение с тези с добро мускулно качество. Изненадващо е, че тежестта на остеоартрита преди операцията не е свързана с функционалните способности след нея.

„Качеството на тазобедрените мускули може да бъде важен индикатор за биомеханичното възстановяване след смяна на тазобедрена става,“ обяснява д-р Джийни Ф. Бейли от Калифорнийския университет в Сан Франциско.

„Качеството на мускулите често се пренебрегва, а магнитният резонанс е необходим за визуализиране на мускулния състав, което не се събира рутинно за пациенти със смяна на тазобедрена става."

Това подчертава критичната роля на упражненията след ендопротезиране. Те не са просто препоръка, а основен фактор за успешно възстановяване.

Кои са етапите на възстановяване след смяна на тазобедрена става?

Първите от 10 до 14 дни

През първите две седмици след операцията пациентите обикновено все още имат конци. Болката и подуването започват да намаляват, макар че при някои хора този процес може да отнеме повече време.

Нивата на активност варират значително, като някои хора могат да се движат по-лесно без помощни средства, докато други все още се нуждаят от бастун или проходилка, особено ако са ги използвали и преди операцията.

От 3 до 6 седмици

В рамките на 3 до 6 седмици повечето хора могат да възобновят леки ежедневни дейности. Те се чувстват по-силни, по-стабилни и удобни да поставят повече тежест на оперирания крак. Много хора се чувстват готови да се върнат на работа след 6 седмици, макар че това варира индивидуално.

След 3 месеца

След 3 месеца пациентите обикновено могат да възобновят ежедневните си дейности. Те трябва да се консултират с лекаря си относно намаляването или спирането на физиотерапията. До този момент е възможно възобновяване на спортове с ниско въздействие.

Упражнения за сменена тазобедрена става:

Редовните упражнения за сменена тазобедрена става са от решаващо значение за възстановяване на силата и подвижността. Ортопедичните хирурзи и физиотерапевтите препоръчват упражнения по 20-30 минути дневно или дори 2-3 пъти дневно през ранното възстановяване.

Ранни следоперативни упражнения

Упражнения за глезена:

Шпиц-контра шпиц : Бавно изпънете стъпалото в шпиц и след това го върнете в контрашпиц. Повтаряйте на всеки 5-10 минути.

Ротации на глезена : Движете глезена навътре към другото стъпало, след това навън. Повторете 5 пъти във всяка посока.

Упражнения в легнало положение:

Огъване на коляното с подкрепа : Плъзнете стъпалото към седалището, като огъвате коляното и държите петата на леглото или постелката. Задръжте в максимално огъната позиция за 5-10 секунди

Свиване на седалищните мускули : Затегнете седалищните мускули и задръжте, докато изброите до 5. Повторете 10 пъти.

Напрягане на бедрото : Затегнете бедрения мускул и се опитайте да изправите коляното. Задръжте 5-10 секунди. Повторете 10 пъти за всеки крак.

Упражнения в изправено положение

Повдигане на коляното: Повдигнете оперирания крак към тялото (не по-високо от кръста). Задръжте за 2-3 броя. Изпълнете упраженението 10 пъти. След това повторете със здравия крак.

Отвеждане на тазобедрената става: С изправено коляно повдигнете крака настрани. Бавно върнете крака обратно. Изпълнете 10 повторения. Направете същото с другия крак.

Разгъване на тазобедрената става: Повдигнете оперирания крак назад бавно, като държите гърба изправен. Повторете 10 пъти за всеки крак.

Разширени упражнения и дейности

Велоергометър: След 4-6 седмици започнете с 10-15 минути, 2 пъти дневно, постепенно увеличавайки до 20-30 минути, 3-4 пъти седмично.

Ходене: Започнете с 5-10 минути, 3-4 пъти дневно. След пълно възстановяване поддържайте редовни разходки от 20-30 минути, 3-4 пъти седмично.

Изкачване и слизане по стълби: Ортопедите препоръчват правилото: "нагоре със здравия, надолу с оперирания". Винаги използвайте парапет за равновесие и не се опитвайте да изкачвате стъпала по-високи от стандартните 18 см.

Консултирайте се с вашия ортопед или физиотерапевт за персонализиран план за възстановяване, съобразен с вашето мускулно качество, общо здраве и индивидуални нужди.

Здрави стави: Факторът мускулно качество

Новото изследване подчертава важността на добрата мускулна кондиция преди операцията. Мускулното качество често се пренебрегва в подготовката за смяна на става, но може да играе ключова роля за дългосрочните функционални резултати.

Ортопедите препоръчват постепенен, но последователен подход: започва се с прости и често повтаряеми упражнения преди да се премине към по-тежки тренировки. Всяко упражнение има своята цел и време.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Често задавани въпроси

1. Колко време отнема да се ходи отново след смяна на тазобедрена става?

Хората трябва да започнат да ходят възможно най-скоро след операцията. Въпреки че трябва да си почиват, не е необходимо да остават в легло.

2. До кога се прави физиотерапията след ендопротезиране?

Ортопедите препоръчват продължаване на физиотерапията поне два месеца след операцията. След 3 месеца можете да се обсъди с лекаря намаляване или спиране на физиотерапията, но редовните упражнения за поддържане на силата трябва да продължат дългосрочно.

3. Колко дълго издържа изкуствената тазобедрена става?

Съвременната изкуствена тазобедрена става трябва да издържи поне 15 години. Проучване от 2019 г. с над 200 000 души показва, че в 58% от случаите хората могат да очакват ставата да издържи 25 години.

