Коксартроза: 9 добавки, които могат да облекчат болката

Коксартрозата е форма на остеоартроза, която засяга тазобедрената става. Това е втората най-честа форма на артрозна болест след артрозата на коляното (гонартроза).

При коксартроза ставният хрущял се износва и изтънява, което води до триене между костите, болка, скованост и ограничаване в движението. Влошаването води до по-сериозни последици, едно от които е смяна на тазобедрена става.

Десетки добавки обещават облекчение, но кои наистина работят? В тази статия разглеждаме 9 научно изследвани добавки, които помагат при коксартроза.

Какво представлява коксартрозата?

Коксартрозата е дегенеративно заболяване на тазобедрената става, при което се износва и изтънява хрущялът, който омекотява ставата. Синовиалната мембрана, която я смазва, също може да бъде засегната.

Резултатът е:

Болка и скованост в тазобедрената става

Възпаление и подуване на ставните тъкани

Липса на достатъчно смазване при движение

Ограничена подвижност

Коксартрозата е най-честата причина за болка в областта на таза и бедрата при хората над 50-годишна възраст. Рискът е по-висок при жените.

Около 1/4 имат симптоми на коксартроза, а при хора над 85-годишна възраст процентът е над 33%.

Има ли различни видове коксартрозата?

В повечето случаи артритът на тазобедрената става е остеоартрит, който представлява просто износване на ставата. По-рядко, възпалителни видове артрит могат да засегнат тазобедрените стави - като ревматоиден артрит. Тогава коксартрозата е вторично състояние.

Средната възраст за развитието на коксартрозата е 65 години. Възпалителните видове артрит е по-вероятно да се появят по-рано.

Видовете възпалителен артрит, които могат да засегнат тазобедрената става, включват:

9 доказани добавки за коксартроза

1. Глюкозамин

Глюкозаминът е естествен компонент на хрущяла, вещество, което предотвратява триенето на костите една в друга и причиняването на болка и възпаление. Той може също да помогне за предотвратяване на разрушаването на хрущяла.

Много добавки за болки в ставите съдържат глюкозамин (като глюкозамин сулфат или глюкозамин хидрохлорид), една от най-добре проучените добавки за остеоартрит. Въпреки това изследване, резултатите са противоречиви.

Преглед на изследвания от 2018 г. на 29 проучвания цитира някои проучвания, които установяват, че глюкозаминът подобрява болката при остеоартрит на коляното, и други, които установяват малко или никакво подобрение в болката в ставите.

Препоръчителна доза: 1500 mg глюкозамин сулфат дневно, разделени на 3 дози по 500 mg при стомашен дискомфорт.

2. Хондроитин

Подобно на глюкозамина, хондроитинът е градивен елемент на хрущяла и може да помогне за забавяне на неговото разрушаване.

Множество изследвания установяват, че хондроитинът може да намали ставната болка, скованост и възпаление при хора с остеоартрит, включително остеоартрит на тазобедрената става – коксартроза. Хондроитин сулфатът може също така да забави прогресията на заболяването.

Често се комбинира с глюкозамин, въпреки че изследване от 2018 година показва, че тези добавки са по-ефективни поотделно, а не в комбинация.

3. Неосапуняеми вещества от авокадо и соя (ASU)

Неосапуняемите вещества от авокадо и соя (ASU) са естествен екстракт от масла от авокадо и соя, който може да помогне за предотвратяване на разрушаването на хрущяла и за неговото възстановяване.

Проучване от 2018 г. при плъхове установява, че лечението с ASU намалява болката в ставите. Тези открития сочат към употребата на ASU за възпаление на ставите и болка, свързани с краен стадий на остеоартрит, но са необходими още изследвания при хора.

Препоръчителна доза: 300 mg дневно

4. Рибено масло

Рибеното масло съдържа две омега-3 мастни киселини с противовъзпалителен ефект - докозахексаенова киселина и ейкозапентаенова киселина.

Специално проучване показва, че добавките с рибено масло значително намаляват специфичната болка при остеоартрит и подобряват общото благосъстояние.

5. SAMe (S-adenozil-L-метионин)

Черният дроб естествено произвежда S-аденозил-L-метионин (SAMe) от аминокиселина, наречена метионин. Той има няколко функции, включително:

Подобряване на настроението

Подобряване на мозъчната функция

Увеличаване на подвижността на ставите

Детоксикация на черния дроб

Препоръчителна доза: 800 mg дневно

6. Метилсулфонилметан

Метилсулфонилметанът може да има противовъзпалителни ефекти. То е естествено срещащо се органично съединение, богато на сяра, което е ключов елемент за здравето на съединителната тъкан, ставите, косата, ноктите и кожата.

В проучване от 2023 година с 88 участници от Япония с лека ставна болка в коляното, 12-седмична добавка с MSM води до значително подобрение.

Препоръчителна доза: 1500-2600 mg за 3 месеца

7. Куркума

Куркумата е една от най-популярните добавки за лечение на болка, включително болки в ставите, причинени от коксартроза.

Нейните обезболяващи ефекти се дължат на химично съединение в куркумата, наречено куркумин. Той може да има противовъзпалителни ефекти.

Препоръчителна доза: 500-1500 mg дневно за период от 3 месеца

8. Босвелия

Босвелията, известна като индийски ливан, се използва традиционно за лечение на артритна болка. Екстрактът й съдържа босвелиеви киселини с противовъзпалителни и противоартритни ефекти.

Според различни проучвания, но върху животни, босвелиевите киселини облекчават болката при остеоартрит и защитават хрущяла.

9. Дяволски нокът

Дяволският нокът съдържа химическо вещество наречено харпагозид с противоартритни ефекти. Модел върху мишки от 2022 година показва, че може да забави костната ерозия при възпалителен артрит.

Препоръчителна доза: 500-1500 mg капсули от сушен корен 3 пъти дневно.

Множество добавки и лекарства за лечение на коксартроза показват обещаващи резултати в научните изследвания.

Въпреки това, ефективността варира индивидуално, а някои добавки все още се нуждаят от по-задълбочени клинични проучвания при хора.

Преди прием на каквато и да е добавка за коксартроза, консултирайте се със специалист, за да избегнете взаимодействия с други медикаменти и да намерите най-подходящата терапия за вашето състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

