Милиони хора по света живеят с болката от остеоартрит всеки ден. Досега основните варианти за лечение включват болкоуспокояващи лекарства или в тежките случаи, операция за замяна на ставата.

Но ново проучване от водещи американски университети показва, че решението може да бъде много по-просто от очакваното, съобщава Scitech Daily.

Какво е новото в лечението на артрит?

Учени от Университета на Юта, Нюйоркския университет и Станфордския университет провеждат едногодишно проучване, което доказваа нещо забележително, че промяната в начина на ходене може да облекчи болката от артрит също толкова ефективно, колкото лекарствата.

Резултатите, публикувани в медицинско списание The Lancet Rheumatology, показват че участниците, които коригираха ъгъла на краката си по време на ходене, не само намалиха болката си, но и забавиха износването на хрущяла в коленете.

Как работи методът?

Подходът е изненадващо прост, но научно обоснован:

Персонализиран анализ - С помощта на камери за заснемане на движение лекарите анализират индивидуалната походка на всеки пациент.

Изчисляване на оптималния ъгъл - Специалисти определят точно как трябва да се промени посоката на стъпалата (навътре или навън), за да се намали натоварването върху болната става.

Обучение с технология - По време на седмични сесии пациентите получават вибрации в долната част на крака, които ги учат да ходят с правилния ъгъл.

За кого е подходящ този метод?

Изследването се фокусираше върху пациенти с лека до умерена остеоартрит в медиалния компартмент на коляното (вътрешната страна). Това е най-честият тип артрит, който засяга почти един на всеки четирима възрастни над 40 години.

Професор Скот Улрих, водещият изследовател, обяснява, че при хората с остеоартрит по-високите натоварвания в коляното ускоряват прогресирането на заболяването. Промяната на ъгъла на стъпалото може да намали това натоварване значително.

Колко ефективен е новият метод в лечение на остеоартрит?

Резултатите са впечатляващи:

Облекчаване на болката : Намалението на болката е сравнимо с това при приемане на безрецептурни лекарства като ибупрофен

Забавяне на прогресията : За първи път се доказва, че немедикаментозен подход може да забави износването на хрущяла

Дългосрочен ефект : Участниците в проучването запазват ползите от лечението за продължителен период.

Защо този подход е различен и какво е бъдещето на лечението на артрит?

Досега биомеханичните интервенции при артрит използват универсален подход, един и същ метод за всички пациенти. Това често води до неуспех, защото всеки човек има уникална походка.

Новото изследване използва персонализиран подход, който се адаптира към индивидуалните особености на всеки пациент. Именно това прави методът толкова ефективен.

Това проучване представлява значителен напредък в лечението на остеоартрит. За първи път имам научно доказателство, че биомеханична интервенция може да бъде също толкова ефективна, колкото медикаментозното лечение, но без страничните ефекти.

Методът предлага надежда на милиони хора, които търсят алтернатива на лекарствата или се опитват да избегнат операция за замяна на ставата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.