Животът с ревматоиден артрит (РА) често е съпътстван от болка, скованост и хронично възпаление, които могат да затруднят ежедневието. Докато медикаментозната терапия е от ключово значение, все повече изследвания сочат, че правилната диета може да бъде съюзник в управлението на симптомите.

Въпреки че няма магическо лекарство, което да излекува артрита, Средиземноморската диета, може значително да подобри състоянието.

Този хранителен режим, богат на риба, плодове, зеленчуци и зехтин, помага за намаляване на възпалението и подкрепа на ставите. Открийте как храната може да бъде част от вашето лечение и да допринесе за по-добро качество на живот.

Какво представлява ревматоидният артрит (РА)?

Думата артрит буквално означава „възпаление на ставата“. Причините за това възпаление обаче могат да бъдат различни. При остеоартрит то се дължи основно на „износване“ на ставите с течение на времето.

Снимка: Canva

При ревматоидния артрит причината е автоимунна. Имунната система, която обикновено ни защитава от болести, започва по грешка да атакува здравите стави. Това води до хронично възпаление, болка, скованост и постепенно увреждане на ставните структури.

Как да облекчим нашия ревматоиден артрит?

Тъй като при ревматоидния артрит възпалението е в основата на проблема, важно е да потърсим начини да го намалим. Един силен съюзник в тази борба е подходящият начин на хранене, който да съчетава полезни за ставите и сърцето храни с богат вкус и разнообразие.

За справяне с това заболяване е необходима диета, богата на пълноценни храни, включваща плодове, зеленчуци, риба, ядки и боб, но с ниско съдържание на преработени храни и наситени мазнини.

Средиземноморската диета е именно такъв хранителен режим, вдъхновен от традиционния начин на хранене на хората в страните около Средиземно море, като Гърция, Италия, Испания и Южна Франция, през средата на XX век. Тя е богата на антиоксиданти, омега-3 мастни киселини и фибри.

Многобройни проучвания доказват, че средиземноморската диета подпомага здравето на сърцето, намалява възпалението, улеснява контрола на теглото и играе важна роля в превенцията на хронични заболявания, което я прави ценен съюзник и при състояния като ревматоиден артрит.

Консумирането на храни, които са част от средиземноморската диета, има следните предимства:

По-ниско кръвно налягане

Предпазва от хронични заболявания, вариращи от рак до инсулт

Помага при артрит чрез ограничаване на възпалението

Благоприятства ставите и сърцето ви

Води до намаляване на теглото, което може да намали болката в ставите

Особености на средиземноморската диета

Ето кои са основните храни от средиземноморската диета и защо те са толкова полезни за здравето на ставите:

Снимка: Canva

Риба

Мазната риба, като сьомга, сардини, херинга, риба тон, аншоа и миди, е важна част от този режим, защото е богата на омега‑3 мастни киселини с доказани противовъзпалителни свойства.

Американската асоциация за сърдечни заболявания препоръчва поне две порции седмично (по около 85 г всяка) за добро сърдечно и общо здраве.

Според клинични проучвания при хора с ревматоиден артрит, омега‑3 намалява болката, подуването и сутрешната скованост на ставите.

За тези, които не обичат риба, добавки с рибено масло могат да осигурят подобни ползи при редовен прием.

Плодове и зеленчуци

Препоръчително е да се консумират поне девет порции плодове и зеленчуци на ден, като една порция е приблизително чаша нарязани плодове или зеленчуци. Тези храни са богати на антиоксиданти, които неутрализират увреждащите клетки.

Пигментите, които придават наситените червени и лилави цветове на плодове като череши, ягоди, малини, боровинки и къпини, имат силно противовъзпалително действие.

Освен това цитрусовите плодове, като портокали и грейпфрути, са отличен източник на витамин C, който подпомага предпазването от възпалителни заболявания на ставите и поддържането на тяхното здраве.

Зеленчуци, богати на витамин K, като броколи, спанак, къдраво зеле и бяло зеле, също помагат за намаляване на възпалителните маркери в кръвта. А колкото по-наситен или ярък е цветът на плода/зеленчука, толкова повече антиоксиданти има в него.

Зехтин

Препоръчително е да се приемат 2-3 супени лъжици зехтин на ден, като най-добрият избор е екстра върджин зехтинът, който се произвежда с минимална обработка и запазва повече си хранителни вещества. Зехтинът е богат на здравословни мононенаситени мазнини и съдържа противовъзпалителната съставка олеокантал.

Освен зехтина, и други масла като авокадо, сафлор и орехово масло също имат ползи за здравето, включително понижаване на холестерола.

Бобови храни

Консумацията на около една чаша боб поне два пъти седмично осигурява високи количества фибри и фитонутриенти, които спомагат за намаляване на С-реактивния протеин (CRP), маркер за възпаление в кръвта, свързан с ревматоиден артрит и други хронични заболявания.

Освен това бобът е отличен източник на растителен протеин, което е важно за мускулното здраве и поддържането на енергия.

Пълнозърнести храни

Препоръчва се дневен прием на около 170 г зърнени храни, като поне половината от тях да са пълнозърнести. Пълнозърнестите храни са отличен източник на хранителни фибри, които подпомагат храносмилането, поддържането на здравословно тегло и понижават риска от сърдечносъдови заболявания.

Примерни здравословни източници са пълнозърнесто брашно, овесени ядки, булгур, кафяв ориз и киноа.

Хора с цьолиакия или непоносимост към глутен трябва да избягват пшеница, ечемик и ръж, тъй като глутенът при тях може да предизвика възпаление.

Ядки и семена

Препоръчва се дневен прием от около 30-40 г ядки (приблизително една малка шепа).

Дългосрочно проучване с над 15 години проследяване установява, че хората, които консумират най-много ядки, имат с 51% по-нисък риск от смърт, свързана с възпалителни заболявания, включително ревматоиден артрит, в сравнение с тези, които ядат най-малко.

Най-добрите източници включват орехи, кедрови ядки, шамфъстък и бадеми.

Този хранителен модел намалява възпалението и подпомага здравето на ставите, което подобрява качеството на живот при ревматоиден артрит.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.