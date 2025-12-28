В зала, в която тишината често е първият гост, се раждат истории за сила, дисциплина и неочаквани победи. Истории за деца, за които обществото твърде лесно е сложило етикета „невъзможно“, но които всеки ден доказват обратното, с движение, постоянство и вяра.

Техен водач е Слав Петков, треньор и председател на Федерацията за адаптирана физическа активност, за когото спортът не е само състезание, а инструмент за свобода.

В неговата „зала на чудесата“ деца с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа и интелектуални затруднения правят първите си стъпки към самостоятелност, увереност и принадлежност. Тук всяка тренировка е урок по живот, а всяко „не мога“ е начало на промяна.

Каква е неговата мисия?

„Нашата идея, нашата философия, е ние да ги направим абсолютно самостоятелни. И затова не един и двама човека са казвали, че при нас е „казарма“. Ние не само им даваме път в живота, но и ги възпитаваме на дисциплина, на себеуважение, на уважение на ближния си“, казва Слав Петков.

Той не крие, че процесът е труден, но мотивира избора си с това, че носи смисъл и възможност за реална промяна. Тази промяна започва с поставянето на реална отправна точка и цел, която децата да преследват.

Освен в спортна рутина, школата на Слав учи децата на български език, история, география и математика.

Слав Петков смята, че „дете с увреждане“ не трябва да бъде етикет за стигма, а стимул за израстване и постигане на максимално самостоятелен живот.

Според него затварянето на децата между четири стени не е израз на грижа, а пряк път към социална изолация и убиване на потенциала, който носят.

