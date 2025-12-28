На 10-ти декември се отбелязват 77 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека.

Но в епоха, в която езикът на омразата става все по-видим, онлайн, в политиката, дори в домовете ни, един български духовен учител поставя въпрос, който звучи смело и съвременно, ако ние защитаваме човешкото тяло, то кой защитава човешката душа?

Как да се погрижим за правата на собствената си душа?

Още през 1998 г. Ваклуш Толев предлага на ООН разширение на Хартата за правата на човека с клауза за правата на душата. Учението на Ваклуш Толев стъпва върху идеята, че човекът е „бог в развитие“, че няма зло, има нееволюирало добро, и че идва нова духовна вълна – тази на мъдростта.

Ваклуш Толев говори за правата на човешката душа така, както сме свикнали да говорим за правата на човека. Въпреки, че тя е неясна и тайна, той успява да се вгледа в нейните житейски параметри и прави опит да внуши на хората, че именно те носят отговорност за това да я запазят.

Духовният учител пише до ООН с идеята да бъде премахнато анатемосването на душите. Защото човек може да бъде убит не само физически, но и с думи.

Гледайте видеото, за да разберете какво се случва след това.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!