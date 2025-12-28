В студиото на Светът на здравето водещи педиатри поставят фокуса именно върху тази невидима, но жизненоважна страна на медицината, връзката между лечението, емоционалната среда и обществената солидарност.

Специалистите говорят за ролята на спокойния родител, доверието в лекаря и силата на благотворителни инициативи като „Българската Коледа“, които за много деца с тежки и редки заболявания се оказват решаващи за тяхното възстановяване и бъдеще.

В студиото на „Светът на здравето“ са:

доц. д-р Галя Златанова – началник на Клиника по детска нефрология и хемодиализа в СБАЛ "Проф. Иван Митев".

проф. д-р Гергана Петрова, дм – началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Александровска“ и преподавател в Катедрата по педиатрия на МУ – София.

проф. д-р Иван Иванов, дм – детски невролог и дългогодишен ръководител на Катедрата по педиатрия в Медицински университет – Пловдив и Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Свети Георги“, член на Международната лига срещу епилепсията и Европейското дружество по детска неврология.

Какво помага за по-бързото възстановяване на малките пациенти?

Според специалистите важна роля във възстановяването на малките пациенти, играе спокойствието на родителя.

„На мен ми се е случвало при едни и същи заболявания, при едни и същи лабораторни резултати, при едно и също лечение, когато родителят е по-спокоен, детето да се оправи в пъти по-бързо“, илюстрира ситуацията проф. Петрова.

Според нея напрежението обикновено се поражда от прекомерната заетост на лекарите, която често не им позволява да отделят подобаващо време за пълноценен разговор с родителите на детето.

Как благотворителните кампании помагат на българските педиатрии?

Експертите са обединяват около идеята, че кампании като „Българската Коледа“ допринасят за лечението на деца с редки заболявания. За една голяма част от тях липсват клинични пътеки, тясно подготвени специалисти, лекарства и дори диагноза. Според проф. Петрова здравната система е така конструирана, че обхваща най-честите заболявания.

„Самият път, по който децата достигат до тази терапия е сложен, много обемист и този процес усложнява нещата“, коментира проф. Иван Иванов. „На ниво общество „Българската Коледа“ една система, в която хората са чувстват единни“, допълва специалистът.

„Миналата година на световния конгрес за муковисцидоза споделиха, че 2 държави само, от т.нар. low and middle income countries, имат пълна реимбурсация на скъпата терапия за тези пациенти – България и Бразилия“, казва проф. Петрова. И добавя, че голяма част от помощта за пациентите с муковисцидоза се дължи на „Българската Коледа“.

