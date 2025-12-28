В периода около Коледа и Нова година трапезите са претрупани с блюда и деликатеси от всяка страна. Хората често свързват празника с преяждане, с обилна храна, а всъщност истинският празник не е в това.

В българската православна традиция постите не са само въздържание от определени храни. Те са форма на пречистване, на внимание, на грижа към тялото, ума и душата.

За всичко това, за хранителните избори, за храната като послание, обяснява д-р Йорданка Господинова, лекар, треньор по здравословно хранене и създател на програма за умно отслабване.

Защо преяждаме по време на празниците?

„За съжаление, ние превръщаме празниците в едно безкрайно преяждане. Повечето хора водят изключително динамичен живот, напрежение, тичане, срокове... и в един момент събирането на много дълга поредица почивни дни е като усещането, че те изваждат от пространството между два стълба с високо напрежение“, коментира в студиото на „Светът на здравето“ д-р Господинова.

Именно това се оказва преломният момент, в който несъзнателно вземаме решението да се храним прекомерно.

По думите ѝ, това поведение може да бъде неутрализирано чрез други съзнателни избори, които имаме възможността да направим:

да посетим родителите си;

да посетим рожденото си място;

да се заредим с положителни емоции като използваме детството и т.н.

Какво включва умното отслабване?

„На първо място човек трябва да се убеди, че това е научно-обосновано“, съветва д-р Господинова. След това се нарежда умението да чуваш собственото си тяло. Това показва каква промяна ни е необходима.

Според специалиста, най-добрият избор, който можем да направим, е балансираният начин на живот без очаквания за екстремно бързи резултати.

„Трябва да осъзнаем, че не става въпрос за диета, за хранителен режим, който да е 30, 60 или 90 дни, след което ти да се върнеш към стария си начин на живот“, казва д-р Господинова. Това е погрешна стратегия, която гарантира липса на ефективни и дълготрайни резултати.

