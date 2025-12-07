През последните няколко години детското затлъстяване по света нараства значително. Статистиките са много, а данните за България също не са обнадеждаващи. На второ място сме в Европа при момичетата между пет и осемнадесет години и сме на четвърто място при момчетата.

Отношенията ни с храната са определящи за бъдещото благополучие на човека. И тези отношения се формират още в най-ранно детство. Можем ли да възпитаваме в подрастващите любов към здравословното хранене? Темата коментираме в компанията на водещи специалисти по темата.

Кога децата започват да трупат излишни килограми?

„Рисковите фактори за затлъстяване при децата не само са много, но и се увеличават с всяка следваща година. Това се отразява във възрастта на начало на затлъстяването. Ние имаме проучвания от преди 25 години, собствени, в които се вижда, че тази възраст е около 6 и половина години. И сега имаме нови, в които се вижда, че е около 4 и половина години“, заявява проф. д-р Виолета Йотова, специалист по педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната.

По думите ѝ свалянето на възрастта показва, че децата са изложени на все повече рискови фактори. Сред тях се нареждат:

обездвижване;

поднасяне на повече храна, отколкото е необходима;

стигматизиране;

липса на физическа култура;

недостатъчно време за общуване;

скука;

прекомерна употреба на мобилни устройства.

„Най-важният рисков фактор за детското затлъстяване е генетиката. Ако един от родителите има затлъстяване, рискът детето да развие затлъстяване е по-висок. Това е първият сигнал, за който здравните специалисти трябва да мислят“, алармира д-р Паулина Новицка, педиатър и клиничен диетолог.

Каква е ролята на генетиката в детското затлъстяване?

„Генетичният фактор е интересен, защото може да „прескочи“ поколения и също така да се изразява различно при братя и сестри“, казва д-р Новицка.

Превенцията в ранна детска възраст е гарантирано по-рентабилна и устойчива от лечението на затлъстяване на по-късен етап от живота. Всичко това започва от семейството. И по-точно – още със самото възприятие за ситуацията от страна на най-близките.

„Първото, което родителите могат да направят, е да бъдат добър пример за детето и за останалите членове на семейството, братята и сестрите. Иначе в даден момент детето ще ви каже, че се отнасяте с него несправедливо. Освен това за него е трудно да бъде „различното“, убедена е д-р Новицка.

Как да бъдем отговорни към храненето на малчуганите?

„Много от семействата, и то не само родителите, но също баби и дядовци смятат, че трябва да слушат детето и да се съобразяват изцяло с неговите хранителни и двигателни желания“, обръща внимание д-р Йотова.

Важно е да помним, че междинните закуски също са хранения, а с домашна храна може да се напълнее също толкова успешно, колкото и с силно преработена такава. Затова е важно да се направи внимателна ревизия на навиците и да се повишат общите информираност и здравна култура.

