Детското затлъстяване представлява сериозен проблем в Европа и носи „опасни за живота" здравни рисковe, предупреждава нов доклад на Световната здравна организация (СЗО), съобщава Euronews.

Според изследването, обхващащо цяла Европа, всяко четвърто малко дете е с наднормено тегло, като едно от десет е със затлъстяване. В южноевропейските страни ситуацията е още по-тревожна, там почти едно от пет деца живее със затлъстяване.

Сериозни здравни последици

Детското затлъстяване значително увеличава риска от развитие на диабет, рак, сърдечносъдови заболявания, инсулт и други хронични състояния в по-късна възраст.

Снимка: iStock

Проучването, проведено между 2022 и 2024 година, включва данни от около 470 000 деца на възраст между шест и девет години от 37 държави. Изследователите събират допълнителна информация за семейните и здравните навици на над 150 000 деца.

Момчетата са по-засегнати

Анализът показва, че момчетата са по-склонни към затлъстяване в сравнение с момичетата, 13 на сто спрямо 9 на сто.

Въпреки че нивата на затлъстяване са се стабилизирали в някои страни през последните години, експертите от СЗО подчертават, че те остават твърде високи.

Снимка: Canva

„Наднорменото тегло и затлъстяването при деца остават тревожно високи и продължават да застрашават здравето на настоящото и бъдещите поколения", заява Кремлин Уикрамасингхе, който работи по въпросите на храненето, физическата активност и затлъстяването в европейския офис на СЗО.

Докладът разкрива тревожна тенденция, че родителите на деца с наднормено тегло или затлъстяване често подценяват теглото им. Цели 66 на сто от родителите на деца с наднормено тегло смятат, че техните деца са с нормално или дори недостатъчно тегло.

Нездравословни хранителни навици

Детското хранене в Европа е далеч от идеалното. Само 32% от децата консумират зеленчуци всеки ден, докато нездравословните храни са широко разпространени:

41% от децата ядат сладкиши.

29% пият газирани напитки.

16% консумират солени снаксове повече от три пъти седмично.

Изследването показва различия според социално-икономическия статус, децата на по-образовани родители имат по-здравословни хранителни навици.

Физическа активност и екранно време

Положителната новина е, че почти всички родители съобщават, че децата им са физически активни поне един час дневно, а 89% от децата спят поне девет часа на нощ, два важни фактора за детското здраве.

Снимка: bTV

Тревожно обаче е времето, прекарано пред екрани. Общо 42% от децата прекарват поне два часа дневно пред екрани през седмицата, а 78% достигат това време през уикендите. Екранното време е по-високо сред момчетата и децата, чиито родители имат по-ниско образование.

Препоръки за действие

СЗО препоръчва страните да предприемат мерки за създаване на по-здравословна среда за децата, включително:

Въвеждане на данъци върху сладките напитки и нездравословните храни

По-високи хранителни стандарти за училищните менюта

Политики за насърчаване на физическата активност

Експертите подчертават, че е необходим цялостен подход за справяне с кризата на детското затлъстяване в Европа, който да включва превенция, образование и системни промени в начина, по който храним и отглеждаме децата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.