Детската хипертония увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания

Кръвното налягане е важно във всяка възраст. Децата с по-високо кръвно налягане (детска хипертония) на 7-годишна възраст могат да бъдат изложени на повишен риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания още до средата на 50-те години, сочат предварителни проучвания, представени на научната конференция на Американската сърдечна асоциация по хипертония, пише MedicalXpress.

Проучването е публикувано едновременно в авторитетното медицинско издание JAMA.

В България около 40% от децата страдат от първична хипертония (която не е следствие на друго заболяване). Лекарите продължават да отчитат тревожна тенденция на увеличаване на процента деца с това заболяване. Сред водещите фактори са наднормено тегло, обездвижване, употреба на никотин (при по-големи деца и тийнейджъри).

Защо е важен скринингът за кръвно налягане при децата

„Бяхме изненадани да открием, че високото кръвно налягане в детска възраст е свързано със сериозни здравословни проблеми много години по-късно.

По-конкретно, наличието на хипертония в детска възраст може да увеличи риска от смърт с 40% до 50% през следващите пет десетилетия от живота“, казва д-р Алекса Фрийдман, асистент-професор в Медицинския факултет на Северозападния университет в Чикаго.

„Нашите резултати подчертават важността на скрининга за кръвно налягане в детска възраст и фокусирането върху стратегии за насърчаване на оптимално сърдечно-съдово здраве, започващо още в детството“, добавя експертът.

Клиничните практики препоръчват проследяване на кръвното налягане при ежегодните прегледи на здрави деца, започващи още на 3-годишна възраст.

Проучване от 2022 г. установява, че повишеното кръвно налягане при по-големи деца (средна възраст 12 години) увеличава риска от сърдечно-съдова смърт в средна възраст (около 46 години).

Снимка: iStock

Но настоящото проучване е първото, което изследва влиянието както на систоличното (горната стойност), така и на диастоличното (долната стойност) кръвно налягане в детска възраст върху дългосрочния риск от сърдечно-съдова смърт в разнородна група деца.



Какви са приетите стойности на детското кръвно налягане

В съвременната кардиология се използват подробни таблици, които изчисляват нормалните стойности на кръвното налягане, съобразени с теглото, ръста, възрастта и други фактори.

Въпреки това, поради своята сложност, те не са особено удобни за ежедневната практика. Вместо тях лекарите често разчитат на заучени стойности, които служат за ориентир.

Например, общоприето е, че от раждането до едногодишна възраст нормалното кръвно налягане в покой е приблизително 90/50-60 mm Hg. До 4-ата година горната граница може да достигне 100 mm Hg.

Около 11-годишна възраст стойностите се приближават до 110/70 mm Hg, след което се преминава към стандартните за възрастни 120/80 mm Hg.

Какви са първите симптоми за детска хипертония

Кръвното налягане при децата е пряко свързано с техния начин на живот. Повишени стойности могат да останат незабелязани, докато не бъдат измерени случайно. Когато деца бъдат прегледани заради случайно открито високо кръвно налягане, най-честите симптоми, за които съобщават, са:

Внезапно главоболие

Кръвотечение от носа

Отпадналост

Нежелание за физическа активност

Гадене

Повръщане

Нарушения на съня (трудно заспиване и събуждане).

За щастие, в детска възраст високото кръвно налягане често е инцидентно и се проявява като временна криза. Стойностите обикновено са нестабилни. Когато обаче хипертонията е вторична (т.е. причинена от друго основно заболяване), тогава се наблюдават симптоми, характерни за това основно състояние.

Детската хипертония заплаха на средна възраст

След проследяване до средна възраст 54 години, анализът (върху повече от 38 000 деца) от последното проучване установява следното:

Децата с по-високо кръвно налягане (систолично или диастолично) на 7-годишна възраст, са по-склонни да умрат преждевременно от сърдечно-съдови заболявания като възрастни – на възраст около 55 години. Рискът е най-висок за децата, чиито измервания на кръвното налягане са в горните 10% за тяхната възраст, пол и ръст.

504 от общо 2837 участници са починали, като тези 504 смъртни случаи са приписани на сърдечно-съдови заболявания.

Умереното повишаване на кръвното налягане също е важно, дори при деца, чието кръвно налягане все още е в нормални граници. Децата, чието кръвно налягане е умерено по-високо от средното, имат с 13% (за систоличното) и 18% (за диастоличното) по-висок риск от преждевременна сърдечно-съдова смърт.

„Дори в детска възраст стойностите на кръвното налягане са важни, защото високото кръвно налягане при децата може да има сериозни последствия през целия им живот. Много е важно да сте наясно с показанията на кръвното налягане на вашето дете“, предупреждават експертите.

Заплахите за детска хипертония

Неправилното хранене е все по-сериозен проблем при подрастващите. Често от ранна възраст се изграждат погрешни хранителни навици. А наднорменото тегло е основна прична за високото кръвно налягане.

За съжаление, в училищна среда проблемът с храненето все още не е разрешен – децата продължават да имат лесен и неконтролиран достъп до вредни храни и напитки.

Снимка: iStock

Честа практика при по-големите деца и тийнейджъри е приемът на хранителни добавки и стимуланти за натрупване на мускулна маса, докато момичетата често се подлагат на строги диети и гладуване. Тези практики също оказват негативно влияние върху артериалното налягане.

Продължителното заседяване пред телевизори, компютри, игри и смартфони също е сред основните причини за повишено кръвно налягане.

Продължителното време, прекарано пред компютър или други екрани, може да доведе до т.нар. компютърна невроза на централната нервна система. Често това се комбинира с прием на различни стимуланти, което допълнително натоварва организма.