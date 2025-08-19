34% от децата не спят достатъчно: Лошият сън е свързан със затлъстяване

Лошият сън при децата е пряко свързан със затлъстяване, затруднения в училище и дори опити за самоубийство, но темата рядко се разглежда подробно в педиатричната практика.

Публикувано в JAMA Network Open изследване показва, че нов електронен скринингов инструмент улеснява навременното разпознаване на проблемите и насочването към специалисти.

Изследването е под формата на ретроспективно обсервационно проучване, обхващащо 31 педиатрични практики в Пенсилвания и Ню Джърси, част от мрежата на Детската болница на Филаделфия.

Как работи въпросникът?

Електронната анкета е адаптирана към възрастта и проверява:

Съвместно спане при кърмачета

Хъркане три и повече нощи в седмицата

Недостатъчна продължителност на съня

Субективно усещане за проблеми със съня

Дневна сънливост при юноши

Как са получени резултатите и какви са те?

От юни 2020 г. до юни 2022 г. 204 872 деца попълват скрининг тест по време на профилактични педиатрични прегледи.

Честотата на установените проблеми е тревожна:

Хъркане: 9,7%;

Субективни проблеми със съня: 12,2%;

Недостатъчен сън: 34,4%;

Съвместно спане при кърмачета: 6,5%;

Дневна сънливост при тийнейджъри: 14,7%.

След въвеждането на въпросника вероятността педиатърът да постави диагноза нарушение на съня нараства с 64%. Рязко се увеличават и назначенията на:

Полисомнография (специален метод за диагностика на дихателните нарушения по време на сън)

Консултация в клиника по сън

Насочвания към оториноларинголог

Какво казват специалистите?

„Проблемите със съня засягат до половината от децата в даден момент, а често остават недооценени“, коментира пред medscape д-р Рупали Древек, педиатричен пулмолог.

„Стандартизираният скрининг по време на рутинни прегледи е нисък разход с висока възвръщаемост. Така откриваме проблемите по-рано, подобряваме здравето и успокоението на семействата“, допълва експертът.

По думите ѝ въпросникът може да се интегрира без да забавя работния процес, стига целият екип да бъде обучен „как да разчете резултатите и какви следващи стъпки да предприеме“.

Потенциал за намаляване на неравенствата

Експерти подчертават, че широкото прилагане на скрининга може да бъде полезен и в друга насока – да редуцира здравните неравенства. Деца от малцинствени групи и с по-ниски доходи по-често страдат от обструктивна сънна апнея и получават по-късно специализирана помощ.

Снимка: iStock

Те подчертават и възможното използване на модела в други здравни системи с минимални адаптации: „Създадената платформа е отлична отправна точка за всеки, който иска да подкрепи педиатрите в превенцията и лечението на нарушенията на съня.“

От колко сън се нуждаят децата?

От колко сън се нуждае едно дете зависи от възрастта, пише kidshealth.org. Въпреки че всяко дете е различно, експертите препоръчват:

Кърмачета (0–3 месеца): 14–17 часа, включително дрямки

Кърмачета (4–12 месеца): 12–16 часа, включително дрямки

Малки деца (1–2 години): 11–14 часа, включително дрямки

Предучилищна възраст (3–6 години): 10–13 часа, включително дрямки

Училищна възраст (7–13 години): 9–12 часа

Тийнейджъри (14–17 години): 8–10 часа

Признаци, че дете не спи достатъчно?

Дете, което не спи достатъчно, може:

Да заспива през деня

Да бъде хиперактивно (особено по-малките деца)

Да има проблеми с вниманието

Да има затруднения с училищните задачи

Да бъде капризно, хленчещо, раздразнително или с променливо настроение

Да има проблеми с поведението

Фактори за лошия сън при децата

Най-общо разделени има три групи фактори, които може да доведат до проблеми със съня при детето, а именно:

Медицински фактори

Психологически фактори

Поведенчески фактори

Поведенческо безсъние

Най-често срещано при деца до 5-годишна възраст, поведенческото безсъние е свързано със съпротива срещу съня, бавно заспиване и чести нощни събуждания. Тези поведения се случват понякога при повечето деца, но могат да се считат за нарушение на съня, ако се появяват често и упорито и пречат на нормалното им функциониране.

Условно безсъние: По-често срещано при по-големи деца и юноши, условното безсъние възниква, когато чувството на тревожност, свързано с лягането и съня, пречи на детето да заспи или да остане заспиващо.

Преходни нарушения на съня: Временни нарушения в нормалния режим на детето, като пътуване, болест или стресиращи житейски събития, могат да причинят краткосрочни пристъпи на безсъние.

Обструктивна сънна апнея

Обструктивната сънна апнея (ОСА) възниква, когато тъканите в гърлото блокират преминаването на въздуха по време на сън. Това може да доведе до чести, краткотрайни прекъсвания на дишането, които могат значително да нарушат нощния сън.

Приблизително 1% до 5% от децата изпитват обструктивна сънна апнея. При децата често срещаните причини включват уголемени сливици, затлъстяване и някои зъбни заболявания или вродени дефекти.

Хъркане при децата

По-голямата част от децата със сънна апнея също изпитват хъркане. Имайте предвид, че хъркането при деца е сравнително често срещано и не винаги показва по-сериозен проблем. Между 10% и 17% от децата хъркат и може да не показват други признаци на сънна апнея.

Нощни ужаси

Нощните ужаси са вид парасомния, при която спящият внезапно се събужда, чувствайки се уплашен и паникьосан. Спящият обикновено няма спомен за плашещото събитие. Нощните ужаси са рядкост при възрастни. Въпреки това, около 30% от децата имат подобни преживявания, обикновено на възраст между 3 и 7 години.

Кошмари при деца

Важно е да се прави разлика между нощни ужаси и кошмари при децата. Нощните ужаси са нарушение на съня, което обикновено се появява по време на фазата на съня с небързо движение на очите. Детето обикновено няма спомен за епизода. За разлика от това, кошмарите се появяват по-често по време на РЕМ фазата на съня, фазата на съня, която обикновено се свързва със сънуването.

Бруксизъм

Бруксизмът се отнася до повтарящо се скърцане със зъби. При юношите разпространението на бруксизъм по време на сън се оценява на около 15%.

Скърцането със зъби може да се случи през деня или през нощта. Когато се случи през нощта, то може да наруши съня на детето. Скърцането със зъби може да доведе и до редица болезнени симптоми, включително главоболие, увреждане на зъбите и нараняване на челюстните мускули.

Скърцането със зъби при деца и възрастни може да се дължи на множество фактори, което затруднява идентифицирането на една-единствена причина при отделните хора. Установено е обаче, че стресът е тясно свързан с бруксизма. Бруксизмът по време на сън може да намалее с напредване на възрастта на детето, но състоянието може да се повтаря.

Синдром на неспокойните крака

Синдромът на неспокойните крака, известен още като болест на Уилис-Екбом, е двигателно разстройство, което може значително да наруши съня. Синдромът на неспокойните крака засяга 2 до 4% от децата. Основният симптом е безболезнено, но непреодолимо желание за движение на краката. Това желание често се засилва през нощта, когато човекът е в покой.