Поведението на шофьорите на пътя се влияе не само от правилата за движение и техническото състояние на автомобила, но и от психологически фактори като емоции, внимание и реакции в стресови ситуации. Именно тези фактори често стоят в основата на рискови решения и пътнотранспортни инциденти.

С тази тема от години работи доц. д-р Зорница Тоткова, транспортен психолог и старши научен сътрудник в Българската академия на науките. В свои изследвания, публикувани в престижното научно списание Transportation Research: Traffic Psychology and Behaviour, тя анализира как личността, стилът на шофиране и емоционалните реакции влияят върху спазването на правилата и риска от катастрофи.

Какво изследва транспортната психология?

Транспортната психология се фокусира върху човешкия фактор в пътното движение, като мотивация, внимание, реакции, склонност към риск и емоционален контрол. Именно тези механизми често се оказват решаващи за безопасността на пътя, далеч отвъд техническите характеристики на автомобила.

Личност, стил на шофиране и агресия

„Основната причина да се заема с темата за гнева по време на шофиране е, че в България той почти не е изследван като фактор за нарушения и катастрофи“, коментира доц. д-р Тоткова.

По думите ѝ често липсва ясна връзка между емоцията, поведението и последствията, когато говорим за пътната безопасност. За разлика от това, в много западноевропейски държави подобни психологически модели вече са част от обучението на младите шофьори.

Подценяваният фактор на пътя

„В световен мащаб се провеждат стотици изследвания, които сравняват стиловете на шофиране и културните специфики. У нас това започва едва сега“, обяснява доц. д-р Зорница Тоткова, която ръководи и участва в научни проекти за рисково поведение, емоционални реакции и личностни профили на водачите.

Според нея агресията зад волана не е просто моментна реакция. „При хората с по-високи нива на гняв той може да прерасне във вербална или дори физическа агресия на пътя“, подчертава тя.

Може ли агресията да бъде овладяна?

Доц. д-р Тоткова е категорична, че превенцията започва още преди получаването на шофьорска книжка. Ако бъдещите водачи преминават обучения за разпознаване и контрол на емоционалните състояния, това би намалило значително агресията и рисковото поведение на пътя.

В друго свое изследване тя анализира и как личността влияе върху субективната оценка за спазване на правилата, дали шофьорите реално се възприемат като по-отговорни, отколкото са в действителност.

Още за психологията на шофиране, вижте във видеото: