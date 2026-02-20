Може ли лошото здраве на венците да увреди сърцето и защо само 5 минути движение на ден са способни да променят генетичната ни съдба? Този уикенд „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова по bTV поставя началото на своя нов сезон с фокус върху превенцията и холистичния поглед към човешкия организъм.

От 11:30 ч. в събота и неделя зрителите ще научат как съвременната медицина интерпретира връзките между отделните органи и кои са критичните грешки при остри интоксикации, които могат да бъдат фатални.

Системното възпаление и връзката между органите

В събота (21 февруари) обсъждаме концепцията, че в тялото няма изолирани заболявания, а само свързани системи.

По данни от голямо проучване в BMC Oral Health, професионалното лечение на пародонтит може да намали възпалителните маркери CRP и IL-6 в тялото с 27%, което директно редуцира сърдечно-съдовия риск. Гост в студиото е проф. д-р Атанас Кундурджиев, ръководител на Клиниката по нефрология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Основни акценти в разговора:

Защо медицината вече разглежда сърцето и бъбреците като единен кардиоренален синдром.

Как локалното възпаление в устата може да предизвика патологична каскада в целия организъм.

Ролята на захарта и преработените храни като "алармени бутони" за междуорганната комуникация.

Кои са ранните сигнали за хронично претоварване на системата, които често пренебрегваме.

Епизодът проследява и първата част от социалния проект „Лекар у дома“, в който се разглеждат усложненията от подценявани дентални проблеми.

Превенция на интоксикациите и силата на малките навици

В неделя (22 февруари) предаването представя нови данни от The Lancet, според които добавянето на само 5 минути умерена физическа активност дневно намалява риска от преждевременна смърт с 10%.

Централна тема на броя са съвременните интоксикации. Гост в студиото е доц. Людмила Нейкова, ръководител на Катедра „Токсикология“ във ВМА. Темите включват:

Кои са най-опасните хранителни отравяния и защо домашните консерви крият риск от ботулизъм.

Рисковете при комбинация на алкохол с лекарства или нови психоактивни вещества.

Какво представлява „златният час“ при тежка интоксикация и кои са фаталните грешки при домашна помощ.

Ще видим и практически съвети за безопасност в кухнята, включително критичните температури за термична обработка на месо и яйца. Във втората част на „Лекар у дома“ ще стане ясно каква е прогнозата при напреднало пародонтално увреждане и как се решават подобни сложни казуси

Не пропускайте „Светът на здравето“ тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.