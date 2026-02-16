Хроничните незаразни заболявания остават водеща причина за инвалидизация и преждевременна смъртност в България. По данни на Националния статистически институт и Евростат, над 80% от смъртните случаи в страната се дължат на сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Тези състояния често протичат безсимптомно в начален етап, което превръща ранната диагностика в единствен шанс за успешно възстановяване.

В новия епизод на „Подкаст за здраве“ обсъждаме значението на проактивната грижа с д-р Лидия Чорбанова. Тя е утвърден експерт по социална медицина, организация на здравеопазването и магистър по здравен мениджмънт.

Към момента заема поста заместник-директор на Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ и притежава богат опит в управлението на публични здравни политики.

Защо България води класациите по хронични незаразни болести?

„България отчетливо заема водещи позиции в негативните европейски класации по заболеваемост“, посочва д-р Лидия Чорбанова. Тя подчертава, че страната ни е на първо място по честота на инсулти, инфаркти, диабет и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Според специалиста, грижата за общественото здраве е пренебрегвана в продължение на десетилетия. Това води до тежки последици не само за пациентите, но и за капацитета на цялата клинична медицина.

„Фокусът на здравната система трябва да бъде поддържането на здравето и здравия човек, а не само реактивното лечение на вече възникнали усложнения“, категорична е тя.

Каква е ролята на профилактичните прегледи и скрининга?

Инвестицията в превенция е многократно по-ниска от разходите за лечение на хронични състояния. Д-р Чорбанова акцентира върху необходимостта от целево финансиране в държавния бюджет за:

Масови скринингови програми за рак на гърдата, дебелото черво и простатата.

Редовни профилактични изследвания на кръвна захар и холестерол.

Мониториране на рискови групи пациенти с фамилна обремененост.

Специалистът напомня, че фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и липса на физическа активност са основни двигатели на ръста при хроничните заболявания.

Предизвикателства пред психиатричната помощ и социалната система

В разговора д-р Чорбанова засяга и темата за стигмата върху хората с психични разстройства. Според нея психиатриите са лечебни заведения като всички останали и трябва да предоставят високоспециализирана помощ без изолация от обществото.

„Психично болните имат нужда да спрат да бъдат крити. Социалната система често не познава техните нужди и се страхува от тях. Необходимо е партньорство между институциите и обучение на социалните работници“, обяснява експертът.

Гледайте целия разговор с д-р Лидия Чорбанова пред Ралица Стефанова, за да разберете как малки промени в начина на живот и редовните прегледи могат да удължат продължителността на живота.