В съвременното общество хроничният стрес се превръща в „тиха пандемия“, като данните на Световната здравна организация (СЗО) сочат, че над 30% от хората в трудоспособна възраст страдат от симптоми на тревожност и бърнаут. Психосоматичните заболявания, провокирани от напрежение, често са в основата на сериозни здравословни проблеми, което налага по-дълбок поглед към връзката между психиката и физическото състояние.

В търсене на баланса между традиционната медицина и духовната устойчивост, се обръщаме към д-р Илко Семерджиев. Той е утвърден лекар и експерт в управлението на здравеопазването, заемал позициите Министър на здравеопазването и директор на НЗОК. С над 30-годишен опит в сектора, д-р Семерджиев разглежда здравето не само като липса на болест, но и като хармония на духа и интелекта.

Могат ли позитивните думи да лекуват психиката и тялото ни?

„Словото притежава потенциал както да лекува, така и да наранява. Има думи, които действат като оръжие, но и такива, които са терапевтично средство за душата“, категоричен е д-р Семерджиев.

Според него психоемоционалното състояние на пациента е пряко обвързано с начина, по който той възприема заобикалящата го среда чрез езика.

Д-р Семерджиев подчертава, че изричането на думите може да се превърне в акт на вътрешно лечение. „Едното е въпрос на вяра, а другото на воля“, допълва той.

В практиката си той често наблюдава как позитивната нагласа и правилната комуникация ускоряват процеса на възстановяване при пациенти с тежки диагнози. „Мечът на духа е словото, а истината е неговото острие“, убеден е специалистът.

Кои ценности подобряват здравето и хармонията с околния свят?

В условията на информационен шум и социална несигурност, д-р Семерджиев посочва образованието и семейното възпитание като ключови фактори за превенция на психичното напрежение. „Ние често живеем в илюзиите на собственото си невежество и умишлено заблуждаване“, смята той.

Според него, когато моралните ценности бъдат интегрирани правилно, индивидът започва да живее по-осъзнато и отговорно. Тази вътрешна дисциплина намалява нивата на кортизол (хормона на стреса) и подобрява общото физическо здраве. „Хармонията със себе си е най-добрата защита срещу агресивната среда“, споделя д-р Семерджиев.

