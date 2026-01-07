Урологичните заболявания при децата обикновено остават извън общественото внимание, защото са свързани с интимни симптоми, за които често семействата изпитват дискомфорт да говорят открито. Въпросите, касаещи половата система, често се възприемат като временно неудобство, което може да забави навременното поставяне на диагноза и лечението.

В „Подкаст за здраве“ темата за детското урологично здраве поставяме на фокус заедно с д-р Емил Атанасов, уролог и детски уролог с над 20 години клиничен опит и един от водещите специалисти у нас в диагностиката и лечението на вродени урологични заболявания при деца.

Снимка: bTV Media Group

В разговора той обяснява кои са най-честите състояния в детска възраст, каква е ролята на профилактичните прегледи и защо навременната диагностика е ключова не само за физическото, но и за бъдещото качество на живот на малките пациенти.

В какво се състои профилактиката на урологичните заболявания при децата?

„На всеки 6 месеца педиатърът – личният лекар на децата, ги насочва към нефролог за профилактичен преглед. Много от нещата се откриват за първи път на шестия месец“, заявява в „Подкаст за здраве“ д-р Емил Атанасов.

По думите му с подобряването на качеството на пренаталната диагностика и феталната ехография много от родителите са наясно със съществуващите проблеми още преди раждането на детето. Тази информираност кара родителите да се консултират със специалист навреме, за да избегнат настъпването на усложнения.

При момчетата е препоръчително веднъж на две години се провежда профилактична ехография на тестистие с цел ранно откриване на тумори или варикоцеле (наличие на разширени вени).

Най-честите урологични заболявания при новородените засягат:

бъбреците;

уретерите;

пикочния мехур;

половите органи;

тестисите при момчетата.

Тежки аномалии като вродена хидронефроза, мегауретер и екстрофия на пикочен мехур изискват правилен подход при тяхното проследяване и лечение. Ето защо навременната реакция при установяването им е решаваща.

Снимка: bTV Media Group

Специалистът успокоява родителите, че много от тези заболявания претърпяват спонтанно подобрение в първите три месеца след поставянето на диагнозата.

Понякога при момчетата се наблюдава състояние, известно като „асансьорни тестиси“, което би могло да притесни родителите.

„В единия случай те стоят трайно в скротума и само понякога – при студено време или при стягане на корема могат да се повдигнат, но веднага след това слизат в скротума. Това е норма и не се налага никакво лечение“, успокоява експертът.

„В другия случай те са предимно горе, на топло, в ингвиналните канали и само при топла вода, баня или когато детето спи и е отпуснато, те слизат в скротума“, допълва той. В този случай родителите задължително трябва да се консултират с уролог, за да се прецени дали се налага провеждането на специфично лечение.

„При децата все повече се използват атравматични методи, които позволяват на детето да достигне до възраст, в която една оперативна интервенция би могла да бъде по-успешна“, акцентира д-р Емил Атанасов.

Какви са симптомите на урологичните заболявания при децата?

Някои от тях нямат специфични клинични признаци и могат да бъдат открити само при профилактичен преглед. При други от тях могат да се наблюдават висока телесна температура или наличие на различни уроинфекции.

Изпускането на урина при децата е чест симптом на някои заболявания. Обикновено може да се дължи на неврогенен или неневрогенен пикочен мехур. При първия вид винаги има подлежащо неврологично заболяване (мултиплена склероза, заболявания на гръбначния стълб, туморни заболявания и т.н.).

При неневрогенния пикочен мехур налице е повишен тонус, вследствие на принудително задържане на урина. За да се избегне това е важно децата да уринират редовно на равни интервали в рамките на деня.

Други специфични алармиращи симптоми могат да бъдат:

парене, болка или дискомфорт при уриниране;

често уриниране;

внезапни позиви за уриниране;

промяна във вида на отделената урина;

обща неразположеност и др.

Как да се погрижим за бъбречното здраве на децата?

Според д-р Атанасов трябва да обърнем внимание на адекватния прием на течности. Той се определя спрямо възрастта и теглото на детето. „Когато се приемат достатъчно течности е много по-малък шансът и за нефролитиаза, т.е. камъни в бъбреците или песъчинки“, акцентира урологът.

Ключово значение за бъбречното здраве при децата имат и техните хранителни навици. Прекомерният и чест прием на големи количества сол и преработени храни може да натовари бъбреците и да доведе до появата на кристали в урината.

Балансираният хранителен режим, богат на плодове и зеленчуци, подпомага поддържането на оптимално алкално-киселинно равновесие и запазва добрата бъбречна функция. Деца, които имат фамилна анамнеза за бъбречни заболявания трябва да посещават редовно уролог, за да предотвратят развитието на проблем.

