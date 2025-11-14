114 млн. деца по света живеят с високо кръвно

Процентът на децата и юношите, страдащи от високо кръвно налягане в световен мащаб, почти се е удвоил за период само от 20 години – между 2000 и 2020 година. Това са данните от най-новия анализ, публикуван в списанието The Lancet Child & Adolescent Health.

През 2000 г. приблизително 3,2% от децата са имали хипертония, а през 2020 г. разпространението се е увеличило до над 6,2% при децата и юношите под 19-годишна възраст, засягайки 114 милиона млади хора по света, информира специализираното издание MedicalXpress.

Затлъстяването при децата води до хипертония

Проучването показва, че затлъстяването е съществен двигател за увеличаването на детската хипертония. Близо 19% от децата и юношите, живеещи със затлъстяване, са засегнати от хипертония, в сравнение с по-малко от 3% при децата и юношите, чието тегло се счита за здравословно.

Снимка: iStock

„Близо двукратното увеличение на високото кръвно налягане в детска възраст за период от 20 години би трябвало да е тревожно за лекарите и лицата, полагащи грижи за децата“, коментира авторът на изследването проф. Игор Рудан, директор на Центъра за глобални здравни изследвания в Университета в Единбург.

„Но добрата новина е, че можем да предприемем стъпки сега, като например подобряване на усилията за скрининг и превенция, за да помогнем за контролиране на високото кръвно налягане при децата и да намалим рисковете от допълнителни здравословни усложнения в бъдеще.“

Защо е важно как се измерва кръвното налягане

Въз основа на анализ на данни от 96 големи проучвания, обхващащи повече от над 443 000 деца в 21 държави, учените установяват, че начинът, по който се измерва кръвното налягане при деца и юноши, може да повлияе на оценките за разпространение.

Когато хипертонията бъде потвърдена от медицински специалист при поне 3 (три) посещения в кабинета му, разпространението се оценява на приблизително 4,3%.

Въпреки това, когато екипът от изследователите включили и оценки извън медицинския кабинет, като амбулаторно или домашно наблюдение на кръвното налягане, разпространението на трайна хипертония се покачва до около 6,7%.

Снимка: iStock

Изследването подчертава, че състояния като маскирана хипертония – при която хипертонията не се открива по време на рутинни прегледи – засягат близо 9,2% от децата и юношите в световен мащаб, което показва потенциална недостатъчна диагностика.

Едновременно с това, разпространението на хипертония на бялата престилка (състояние, при което кръвното налягане на човек е повишено само когато е в лекарски кабинет, но е нормално у дома или когато се измерва с домашен апарат за измерване на кръвно налягане) е оценено на 5,2%, което предполага, че значителна част от децата може да са класифицирани погрешно.

„Високото кръвно налягане в детска възраст е по-често срещано, отколкото се смяташе досега, и разчитането единствено на традиционните измервания на кръвното налягане в кабинета вероятно подценява истинското разпространение или води до погрешна диагноза на хипертония при деца и юноши“, казва авторът на изследването д-р Пейдж Сонг от Медицинския факултет на Университета Джъдзян в Китай.

„Ранното откриване и подобреният достъп до възможности за превенция и лечение са по-важни от всякога за идентифициране на деца, страдащи от хипертония или изложени на риск от нея. Справянето с хипертонията в детска възраст е жизненоважно за предотвратяване на бъдещи здравословни усложнения, когато децата прехождат към зряла възраст.“

Тенденции при затлъстяване и прехипертония при младите хора

Анализът показва, че децата и юношите със затлъстяване са изложени на близо 8 пъти по-висок риск от развитие на високо кръвно налягане, като приблизително 19% от децата със затлъстяване имат хипертония, в сравнение с 2,4% от децата и юношите, считани за хора със здравословно тегло.

Снимка: iStock

Това се случва, защото затлъстяването може да причини други здравословни проблеми, като инсулинова резистентност и промени в кръвоносните съдове , които затрудняват поддържането на кръвното налягане в здравословни граници.

Проучването също така показва, че допълнителни 8,2% от децата и юношите имат прехипертония, което означава, че нивата на кръвното налягане са по-високи от нормалните, но все още не отговарят на критериите за хипертония.

Прехипертонията е особено разпространена по време на юношеството, като честотата достига около 11,8% сред тийнейджърите, в сравнение с около 7% при по-малките деца.

Нивата на кръвното налягане също са склонни да се повишават рязко по време на ранната юношеска възраст, достигайки пик около 14-годишна възраст, особено сред момчетата.

Тази тенденция подчертава важността на редовния скрининг на кръвното налягане през тези критични години. Децата и юношите с прехипертония са по-склонни да прогресират до пълна хипертония.

На база на това проучване, лекарите се обединяват около мнението, че интегрирането и прилагането на детската хипертония в по-широки стратегии за превенция е основен приоритет, като алармират, че сърдечносъдовият риск започва не в средна възраст, а още в детството.