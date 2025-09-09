По данни на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), затлъстяване се установява при 12,8% от българските деца на възраст между 5 и 19 години. Това означава, че всяко седмо дете е с наднормено тегло. Проблемът е по-изразен при момчетата - 15,6%, докато при момичетата делът е 10,5%.

Децата с наднормено тегло имат почти четири пъти по-висок риск да развият високо кръвно налягане в сравнение с връстниците си с нормално тегло.

Това показва ново мащабно изследване, което хвърля светлина върху една от най-сериозните здравни заплахи за съвременните деца, съобщава Medscape.

Какво установява изследването?

Проучването, представено на научната конференция на Американската кардиологична асоциация през 2025 година, анализира данни от 920 деца на възраст между 3 и 18 години. Резултатите са категорични:

Снимка: Canva

Децата със затлъстяване имат два пъти по-висок риск от високо кръвно налягане

Децата с тежко затлъстяване имат близо четири пъти по-висок риск

Изненадващо, при деца с леко наднормено тегло рискът не е значително увеличен

„Конкретно, ние се интересувахме от количествено измерване на тази връзка при децата", обяснява водещият автор Патрик Фахърти, студент в Медицинския колеж „Сидни Кимъл" във Филаделфия. „Знанието за това как вероятността се увеличава е по-важната информация, отколкото простото знанието, че такава връзка съществува."

Високото кръвно налягане в детска възраст не е само временен проблем – то създава основа за сериозни здравни усложнения с напредването на възрастта.

Педиатричната хипертония е значителен рисков фактор за развитие на хипертония при възрастни, което от своя страна повишава риска от инфаркт, инсулт и други сърдечно-съдови заболявания.

Риск при деца с леко наднормено тегло

Особено интересно е, че изследването не установи значимо повишение на риска при деца с леко наднормено тегло. Това предполага съществуването на определен „праг" – едва когато детето достигне степента на затлъстяване, кръвното налягане започва да се повишава устойчиво.

Снимка: Canva

„Бях изненадан, че нямаше значими статистически доказателства за повишен риск при само наднорменото тегло", признава Фахърти. „Изглежда, че поне в нашата извадка вероятността не се увеличава, докато не се премине прагът на затлъстяване."

Какво означава това за родителите?

Резултатите подчертават критичната важност на ранната превенция на детското затлъстяване. Вместо да чакаме проблемът да се задълбочи, родителите и лекарите трябва да действат проактивно.

„Тъй като сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за заболеваемостта и смъртността при възрастните, усилията за намаляване на затлъстяването при децата трябва да останат основен приоритет", подчертава д-р Тим Джоос, клиничен лекар в Сиатъл.

Ограничения и бъдещи изследвания

Изследователите отбелязват, че използването на индекса на телесната маса (ИТМ) има ограничения, особено при деца с висока мускулна маса. Необходими са допълнителни проспективни изследвания, които да проследят развитието на децата във времето и да включат други фактори освен теглото.

Затлъстяването в детска възраст е сериозна медицинска заплаха, която може да определи здравословното състояние на детето в целия му живот. Колкото по-рано се предприемат мерки за поддържане на здравословно тегло, толкова по-големи са шансовете за здраво сърце и съдове в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.