„Подкаст за здраве“ повдига завесата зад една от най-тежките и отговорни мисии в здравеопазването, работата в Спешното отделение. Парамедиците носят голяма отговорност, но са подложени и на огромно професионално натоварване. Каква е цената на мисията да спасяваш животи?

Гост в студиото е доц. д-р Кирил Атлиев, който е началник на отделението по „Спешна медицина“ в УМБАЛ „Св. Георги“, в град Пловдив, чийто живот минава в състояние на постоянна готовност за битка със смъртта.

Как да се справим със стреса, на който съвремието ни излага непрекъснато?

На фона на изследвания, демонстриращи, че нивата на стресовите хормони при спешните медици могат да бъдат равни или дори по-високи от тези при военни в активна бойна зона, разговорът с доц. Атлиев разкрива реалността отвъд бялата престилка, една реалност, пълна с напрежение, високи рискове и непрекъсната борба с времето.

Снимка: btv media

„Важното е да не правят крачката през ръба“, казва доц. Атлиев. Всеки случай в спешното отделение представлява битка с минути и секунди, а от действията на лекарите често зависи съдбата на човешки живот. Доц. Атлиев обръща внимание, че макар стресът да е постоянен спътник в ежедневието, истинското предизвикателство е да се открие вътрешен баланс, който да попречи на напрежението да надделее.

„Стресът е като приятел и неприятел, ако натежи, води до болести, а понякога и до зависимости. Тогава вече врагът е победил“, обяснява доц. Атлиев. Според него именно равновесието и екипният дух са това, което държи спешните медици стабилни и адекватни в най-критичните ситуации.

Снимка: btv media

Не всеки човек е създаден да бъде лекар и още по-малко – да издържи темпото и напрежението на интензивната работа в спешното. Но за тези, които усещат професията като призвание, тя се превръща в мисия, изпълнена с дълбок смисъл и истинско човешко отдаване.

„Съпричастността е нещо много важно. Всеки, който стане лекар, който работи тази работа, трябва да бъде съпричастен“, на мнение е доц. Атлиев.

Гледайте цялото интервю с доц. Кирил Атлиев пред д-р Неделя Щонова във видеото.