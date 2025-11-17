Бъбреците много рядко развиват ясна симптоматика, която да алармира за наличието на проблем с функционирането им.

Тези симптоми, когато са налични, включват болка, дизурия (смущения в уринирането) и др. Те карат засегнатия да посети своя лекуващ лекар.

При всички останали групи пациенти с бъбречни заболявания, които нямат никакви оплаквания, заболяването може да напредне опасно бързо. Възможно е да се стигне до крайни стадии на хронична бъбречна недостатъчност без пациентът изобщо да подозира наличието ѝ.

Кои фактори ни поставят в риск от бъбречна увреда?

Рисковите фактори за развитие на бъбречно заболяване включват употреба на енергийни напитки (особено при подрастващите), прекомерен прием на протеини, полипрагмазия и др. Стероидите и високопротеиновата диета са друг проблем, който ангажира мъжете в активна възраст и тези, които посещават фитнес центровете.

Снимка: bTV Media Group

Употребата на прекомерно количество белтъчини в дългосрочен план влияе зле върху бъбречната функция. По отношение на водата, която пием, е препоръчително в ежедневието си да използваме т.нар. трапезни води.

Известна е връзката между бъбречните и други заболявания

Съществуват допирни точки между пациентите със сърдечносъдови, метаболитни и бъбречни заболявания. Те имат едни и същи фактори, които водят до развитие на едно от трите вида заболявания.

Почти сме убедени, че промените, които съпътстват диабетиците, неимоверно водят и до увреда на бъбречното здраве с изява на хронично бъбречно страдание. Същото се отнася и за сърдечноболните“, коментира проф. Богов обезпокоителната тенденция в „Подкаст за здраве“.

Снимка: bTV Media Group

Пациентите с увредени бъбреци имат 14 пъти по-висок риск да загинат от сърдечносъдови заболявания. При напреднал етап на едно бъбречно заболяване възможностите за превенция и лечение са значително ограничени.

Важна част от ефективната грижа за бъбречното здраве е ранният скрининг

Веднъж годишно всеки трябва да изследва своя серумен креатинин с изчислена гломерулна филтрация и да проведе изследване, което показва наличието на албумин.

Ако има такъв, се пристъпва към изчисляване на съотношението между албумина и креатинина в организма. То дава изключително важна насока за това дали човекът е здрав и ако не е – колко напреднал е патологичният процес.

Гледайте цялото интервю с проф. Борис Богов пред д-р Неделя Щонова във видеото.