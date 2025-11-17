Бъбреците много рядко развиват ясна симптоматика, която да алармира за наличието на проблем с функционирането им.

Тези симптоми, когато са налични, включват болка, дизурия (смущения в уринирането) и др. Те карат засегнатия да посети своя лекуващ лекар. 

При всички останали групи пациенти с бъбречни заболявания, които нямат никакви оплаквания, заболяването може да напредне опасно бързо. Възможно е да се стигне до крайни стадии на хронична бъбречна недостатъчност без пациентът изобщо да подозира наличието ѝ. 

Осигурени са два нови теста за проверка на бъбречното здраве, но не за всички

Кои фактори ни поставят в риск от бъбречна увреда? 

Рисковите фактори за развитие на бъбречно заболяване включват употреба на енергийни напитки (особено при подрастващите), прекомерен прием на протеини, полипрагмазия и др. Стероидите и високопротеиновата диета са друг проблем, който ангажира мъжете в активна възраст и тези, които посещават фитнес центровете. 

Употребата на прекомерно количество белтъчини в дългосрочен план влияе зле върху бъбречната функция. По отношение на водата, която пием, е препоръчително в ежедневието си да използваме т.нар. трапезни води. 

Известна е връзката между бъбречните и други заболявания

Съществуват допирни точки между пациентите със сърдечносъдови, метаболитни и бъбречни заболявания. Те имат едни и същи фактори, които водят до развитие на едно от трите вида заболявания. 

Кисти на бъбреците: Могат ли да се превърнат в рак?

Почти сме убедени, че промените, които съпътстват диабетиците, неимоверно водят и до увреда на бъбречното здраве с изява на хронично бъбречно страдание. Същото се отнася и за сърдечноболните“, коментира проф. Богов обезпокоителната тенденция в „Подкаст за здраве“. 

Пациентите с увредени бъбреци имат 14 пъти по-висок риск да загинат от сърдечносъдови заболявания. При напреднал етап на едно бъбречно заболяване възможностите за превенция и лечение са значително ограничени. 

Важна част от ефективната грижа за бъбречното здраве е ранният скрининг 

Веднъж годишно всеки трябва да изследва своя серумен креатинин с изчислена гломерулна филтрация и да проведе изследване, което показва наличието на албумин. 

Д-р Ива Костадинова: Веднъж увредени, бъбреците трудно се възстановяват (ВИДЕО)

Ако има такъв, се пристъпва към изчисляване на съотношението между албумина и креатинина в организма. То дава изключително важна насока за това дали човекът е здрав и ако не е – колко напреднал е патологичният процес. 

Гледайте цялото интервю с проф. Борис Богов пред д-р Неделя Щонова във видеото.