Един от най-ранните признаци, че бъбреците не функционират правилно, е загубата на белтъци, състояние, известно в медицината като протеинурия.

При здрав организъм бъбреците филтрират отпадните вещества и излишните течности, като същевременно задържат основните белтъчини в кръвния поток. Когато обаче тази филтрираща система се увреди, протеините започват да се отделят през урината.

Снимка: Canva

Много от състоянията, които причиняват загуба, могат също да увеличат риска от бъбречни камъни. Това може да обясни защо нефролозите често наблюдават двата проблема заедно. Разбирането на причините може да помогне на хората да разпознаят симптомите рано и да защитят здравето на бъбреците си.

Водещият нефролог д-р Никита Павар споделя основните причини за изтичане на протеин в урината, цитиран от TOI.

Автоимунни антитела, атакуващи бъбреците

Автоимунните заболявания са една от основните причини за загъба на белтъци. При състояния като лупус нефрит, IgA нефропатия и други форми на гломерулонефрит, имунната система по погрешка атакува филтриращите единици на бъбреците. Тези филтри, известни като гломерули, стават възпалени и не могат да предотвратят загубата на основни белтъци в урината.

Продължителното възпаление създава дисбаланс в минералите в урината, което благоприятства образуването на бъбречни камъни. Нарушава се управлението на пикочната киселина и калция през бъбреците, което може да доведе до кристализация и образуване на камъни. Повечето пациенти с автоимунно бъбречно заболяване изпитват едновременно протеинурия и развитие на камъни, поради което ранната диагноза и медицинско лечение са от съществено значение.

Неконтролиран диабет

Най-честата причина за протеинурия в световен мащаб е неконтролираният диабет. Високата кръвна захар разрушава малките кръвоносни съдове в бъбреците, състояние известно като диабетна нефропатия. С течение на годините филтриращите единици се уплътняват и втвърдяват, което намалява способността им да филтрират отпадни вещества. Когато тези филтри се отслабят, те започват да пропускат белтъци в урината.

Снимка: iStock

Диабетът влияе и на начина, по който организмът обработва важни минерали. Много хора с висока кръвна захар отделят повишени количества калций, пикочна киселина и оксалати в урината си. Същевременно те имат по-ниски нива на цитрат, естествено вещество, което предотвратява образуването на камъни. Това ги предразполага към бъбречни камъни. Контролът на кръвната захар е един от най-добрите начини да се защити функцията на бъбреците и цялостното здраве на пикочната система.

Хронично високо кръвно налягане

Хроничното високо кръвно налягане упражнява постоянен натиск върху деликатните тъкани в бъбреците, като постепенно ги изхабява. С течение на времето това довежда до образуване на белези и отслабване на филтриращата бариера, отговорна за задържането на основните белтъци в кръвта. След като тази бариера се увреди, белтъците започва да изтича в урината.

С отслабването на бъбреците, минералният баланс в урината се променя. Нивата на калция често се увеличават, което повишава риска от образуване на калциеви камъни. Ако се образуват бъбречни камъни, те могат допълнително да дразнят пикочната система и да повишат кръвното налягане, създавайки порочен кръг. Контролът на кръвното налягане е основна стъпка за предотвратяване както на протеинурията, така и на образуването на камъни.

Вродени или наследствени бъбречни заболявания

Някои хора се раждат със структурни аномалии или наследствени заболявания на бъбреците. Примери включват поликистозна бъбречна болест, синдром на Алпорт и вродени обструкции. Тъй като бъбреците могат да бъдат деформирани или генетично предразположени към отслабване, загубата на белтъци може да се появи рано в живота.

Тези състояния могат също да повлияят на модела на отделяне на урина или на обработката на минерали. Лошият отток, повтарящите се инфекции или необичайните тъканни образувания могат да създадат идеални условия за образуване на бъбречни камъни. Хората с вродени бъбречни нарушения обикновено се нуждаят от наблюдение през целия си живот.

Снимка: Canva

Хронични бъбречни инфекции

Повтарящите се инфекции на пикочните пътища или хроничното възпаление в бъбреците могат прогресивно да отслабят тъканите с течение на времето. Това превръща филтриращата система в по-малко ефективна и тя започва да пропуска белтъците в урината.

Хроничните инфекции също насърчават образуването на камъни, тъй като променят pH на урината, увеличават бактериалното натрупване и създават отломки, които действат като семена за растеж на камъни. Един вид камък, наречен струвитен, може да се образува в отговор на инфекция. Тези камъни могат да станат доста големи и да запълнят бъбречния басейн. Поради това бързото лечение и предотвратяването на повторни инфекции е важно за защитата на бъбречната функция.

Как да поддържаме здрави бъбреци

Адекватен прием на вода е жизненоважен за здравето на бъбреците, помагайки за филтриране на отпадни вещества, балансиране на течностите и предотвратяване на бъбречни камъни. Възрастните обикновено се нуждаят от 2-3 литра дневно, но изискванията варират в зависимост от възрастта, физическата активност и климата.

Снимка: Canva

Здравословна диета с ниско съдържание на излишна сол, захар и преработени храни допълнително намалява натоварването на бъбреците. Включването на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни може да подобри цялостната бъбречна функция и дългосрочното здраве.

Редовни медицински прегледи са от съществено значение, тъй като ранната интервенция може да забави прогресията на заболяването и значително да запази дългосрочната бъбречна функция.

Прости ежедневни навици, практикувани последователно, допринасят много за запазването на бъбречната сила и предотвратяването на бъдещи усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.