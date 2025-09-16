Новото експериментално лекарство може да промени подхода при лечението на хипертония при пациенти с хронично бъбречно заболяване, според резултати от клинично изпитване, представени наскоро от Американската кардиологична асоциация, съобщава Medical Xpress.

Обещаващи резултати от клиничното изследване

Експерименталният медикамент показа значителни подобрения при пациенти, страдащи едновременно от хронично бъбречно заболяване и високо кръвно налягане, което не може да бъде контролирано с традиционните лекарства.

Снимка: Canva

Фаза 2 на клиничното изпитване, установява приблизително 5% намаление на систоличното кръвно налягане при пациентите, приемащи новото лекарство. Това може да изглежда като скромно подобрение, но при тази група пациенти всяко намаление е изключително важно.

„Тези резултати са окуражаващи за хората, живеещи с хронично бъбречно заболяване и високо кръвно налягане - две състояния, които често се срещат заедно и създават опасен порочен кръг“, коментира водещият изследовател д-р Джейми Дуайър от Университета на Юта.

Как работи новото лекарство

Експерименталният медикамент действа чрез блокиране на хормона алдостерон, който играе ключова роля в регулирането на кръвното налягане и баланса на течностите в организма. При пациенти с бъбречни забоялвания често се наблюдават повишени нива на този хормон, което допринася за упоритата хипертония.

Неконтролираното кръвно налягане може да влоши бъбречната функция, а от своя страна влошената бъбречна функция може допълнително да повиши кръвното налягане, създавайки трудно разрешим проблем за пациентите.

Двойна полза за бъбреците

Освен намаляването на кръвното налягане, изследването показва още една важна полза. Пациентите, приемащи новият медикамент, имат 55% намаление на количеството албумин, загубен с урината, в сравнение с тези в контролната група.

Снимка: Canva

Високите нива на албумин в урината се считат за предиктор за сърдечни и бъбречни заболявания. Това откритие дава на изследователите надежда за дългосрочни ползи от лечението.

„Намаляването на албумина в урината ни дава надежда, че медикаментът може да помогне и за забавяне на бъбречните увреждания“, обяснява д-р Дуайър.

Детайли от изследването

В изследването участват 195 пациенти на средна възраст 66 години, които вече приемат лекарства за кръвно налягане, но все още имат високо средно систолично налягане от 151 mm Hg. Всички участници имат някаква степен на хронично бъбречно заболяване, но не са в бъбречна недостатъчност.

В продължение на 26 седмици пациентите получават ниска, или висока доза от новия медикамент, или плацебо, в допълнение към стандартното си лечение.

Снимка: Canva

Най-честият страничен ефект е повишаването на калиевите нива в кръвта, което се появява при 41% от пациентите, приемащи лекарството, в сравнение с 5% в групата с плацебо. Въпреки това, повечето случаи са леки до умерени по тежест.

Експертно мнение

Д-р Джордана Коен от Университета в Пенсилвания, експерт по хипертония и сърдечно-съдови заболявания, оценява значимостта на резултатите: „Особено обнадеждаващо е да знаем, че пациентите с хронично бъбречно заболяване, които имат много високи нива на хипертония, понесоха добре медикамента и имаха ползи както за кръвното налягане, така и за албуминурията.“

„Този клас лекарства може да промени коренно управлението на хипертонията в тази група пациенти“ добави тя.

В момента този потенциал се оценява в трета фаза на клинично изледване, които ще дадат по-окончателни отговори за ефективността и безопасността на лекарството.

Резултатите от изследването са представени на среща на Американската сърдечна асоциация в Балтимор и едновременно публикувани в Journal of the American Society of Nephrology.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.