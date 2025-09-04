Международно клинично изследване разкрива потенциала за подобрено лечение на пациенти с резистентна хипертония, състояние, което засяга милиони хора по света, съобщава Independent.

Около 1,3 млрд. души в световен мащаб, страдат от високо кръвно налягане, като приблизително половината от тези случаи са резистентни към съществуващите терапевтични възможности.

Пациентите с неконтролируема хипертония са изложени на значително по-висок риск от сърдечен удар, инсулт, бъбречни заболявания и преждевременна смърт.

Какво представлява новият терапевтичен подход

Резултатите от трета фаза на клиничното проучване, в което участват близо 800 пациенти от 214 медицински центъра по целия свят, показават обещаващи възможности за лечение на резистентната хипертония.

Снимка: Canva

Изследването тества нов клас лекарствени средства, които работят чрез блокиране на производството на алдостерон, ключов хормон в регулацията на кръвното налягане.

Алдостеронът е хормон, който помага на бъбреците да регулират баланса между солта и водата в организма. При някои пациенти се произвежда прекалено количество от този хормон, което води до задържане на сол и вода, което повишава кръвното налягане.

Постигането на баланс в нивото на алдостерон с помощта на лекарствени средства е предизвикателство за медицинската общност в продължение на десетилетия.

Резултати от изследването

След 12 седмици наблюдение, пациентите, които получават от новата медикаментозна терапия, показват понижение на кръвното налягане с 9-10 mmHg повече в сравнение с групата, получавала плацебо. Особено значим е фактът, че около 4 от 10 пациенти достигат здравословни нива на кръвно налягане, докато в групата с плацебо това се случва при по-малко от 2 на 10 участници.

Клиническо значение

„Постигането на понижение от почти 10 mmHg в систоличното кръвно налягане е вълнуващо, тъй като това ниво на понижение е свързано със значително по-нисък риск от сърдечен удар, инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречно заболяване", коментира един от съавторите на проучването от Университетския колеж в Лондон, цитиран от Independent

Наблюдението продължава до 32 седмици, като терапевтичният ефект се запазва през цялото време без неочаквани констатации относно безопасността. Това е важен фактор за потенциалното имплементиране в клиничната практика.

Снимка: Canva

„Тези резултати са важен напредък в лечението и в разбирането за причините за трудно контролируемото кръвно налягане", подчертават изследователите.

Новият подход може да предложи решение за милиони пациенти, при които съществуващите лекарствени схеми не постигат желания контрол над кръвното налягане.

Резултатите от това мащабно клинично изпитване дават основания за оптимизъм относно бъдещите възможности за лечение на резистентната хипертония. Новият механизъм на действие, насочен към блокирането на алдостероновото производство, може да се окаже ключов в борбата срещу едно от най-разпространените и опасни заболявания в съвременната медицина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.