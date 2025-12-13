Полиморбидността е състояние, при което един човек живее с няколко хронични заболявания едновременно, все по-често е определяна от специалистите като „пандемията след пандемията“.

Данните са тревожни покават, че все повече хора между 40 и 50 години не се борят с една диагноза, а с цял комплекс от здравословни проблеми, хормонални, сърдечносъдови, метаболитни и автоимунни.

Експерти от водещи медицински центрове по света предупреждават, че човечеството никога досега не е живяло толкова дълго, но и никога не е било в толкова крехко здравословно състояние. Съвременният начин на живот, хроничният стрес, медикаментозната терапия и късната диагностика често се преплитат в сложен възел от заболявания, които променят изцяло ежедневието на пациентите.

В „Светът на здравето“ д-р Неделя Щонова ни среща с Ема, жена, чиято лична история дава лице и глас на понятието полиморбидност и показва как една диагноза може да отключи верига от тежки последици.

Историята на Ема: когато лечението се превръща в изпитание

„Преди точно 16 години животът ме постави в нулева точка, в която нищо друго нямаше значение, освен собственото ми оцеляване“, разказва Ема. След поставена диагноза тиреоидит на Хашимото тя започва лечение с медикамент, към който се оказва с изключителна непоносимост.

Вместо подобрение, състоянието ѝ рязко се влошава. Ема развива тежък некротизиращ васкулит, рядко и животозастрашаващо усложнение, което засяга белите дробове, бъбреците, кожата и кръвоносните съдове. Жената изпада в остра дихателна недостатъчност и кома, а впоследствие отключва и хроничен нефритен синдром.

Дългият път към възстановяването

Следва продължително и изключително тежко лечение. „Повече от година се възстановявах чисто физически, като смея да твърдя, че процесът на оздравяване продължава и до днес“, споделя тя. Въпреки страха, болката и несигурността дали ще оцелее, Ема намира сили да преосмисли преживяното.

„Нося белезите по тялото си с абсолютен вътрешен мир. Днес живея в собственото си щастие, защото това, което се случи през 2009 г., е голяма част от това, което съм сега като човек“, казва тя.

Историята ѝ е показателна за сложността на полиморбидността, състояние, което не засяга само физическото здраве, но и психиката, идентичността и начина, по който човек възприема живота си.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!