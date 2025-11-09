Хроничните заболявания нарастват тревожно в световен мащаб

Хроничните заболявания се определят най-общо като състояния, които продължават 1 година или повече и изискват постоянно медицинско наблюдение или ограничават ежедневните дейности.

Ново проучване, публикувано в The Lancet, очертава как 25-те водещи причини за глобалните заболявания се променят между 2010 и 2023 г.

Някои от основните причини за преждевременна смърт и загуба на години от здравословен живот поради увреждания или заболявания намаляват значително, особено рисковете, свързани със здравето на децата и майките и нехигиеничните условия на живот, информира ThinkGlobalHealth.

Снимка: Pexels

Други предизвикателства, предимно свързани с хроничните незаразни болести (ХНБ) като диабет, сърдечно-съдови заболявания, злокачествени образувания, бележат значителен ръст. В България хроничните незаразни болести са причина за 80% от смъртните случаи.

Колко хора страдат от хронични заболявания

Счита се, че трима от всеки четирима в световен мащаб имат поне едно хронично заболяване, а над половината имат две или повече хронични заболявания.

Сред възрастните на 65 и повече години повече от 90% имат поне едно хронично заболяване.

Сред възрастните на средна възраст 35–64 години повече от 75% имат поне едно заболяване.

Сред по-младите възрастни на възраст 18–34 години 60% имат поне едно заболяване.



Най-честите рискови фактори за хронични заболявания

Тютюнопушене

Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че употребата на тютюн и тютюневи изделия убива над 8 милиона души годишно, като повече от 7 милиона са от директна употреба и около 1,3 милиона са от излагане на пасивно пушене. Тютюнопушенето причинява рак, сърдечни заболявания, инсулт, белодробни заболявания, диабет и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), която включва емфизем и хроничен бронхит.

Неправилно хранене и физическа неактивност

Неправилното хранене и физическата неактивност са значителни рискови фактори за затлъстяване и други хронични заболявания, като диабет тип 2, сърдечни заболявания, инсулт, някои видове рак и депресия, съобщава Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ.

Прекомерна употреба на алкохол

С течение на времето прекомерната употреба на алкохол може да доведе до сериозни проблеми, включително разстройство, свързано с употребата на алкохол, и проблеми с ученето, паметта и психичното здраве. Хроничните здравословни състояния, свързани с прекомерната употреба на алкохол, включват високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, инсулт, чернодробни заболявания и някои видове рак.

Хроничните заболявания: Причина за най-много смъртни случаи в света

„Незаразните хронични болести (НХБ) са най-голямото нещо, което убива човешки същества на тази планета, и те се влошават“, казва Саймън Хей, директор в Института за здравни показатели и оценка (IHME) в Университета на Вашингтон. „Има огромна възможност да се намесим и да спасим здравословния живот, като предприемем прости действия“, добавя той.

Снимка: iStock

Констатациите, които събират 3291 сътрудници от 112 държави, са седмото издание на проучването „Глобално бреме на болестите“ – усилие, стартирало през 1990 г. за измерване и сравняване на здравните резултати по целия свят. Това издание представя най-изчерпателния одит на състоянието на глобалното здравеопазване след пандемията от COVID-19.

Експертите изследват тежестта на 375 заболявания и наранявания и 88 рискови фактора, влияещи върху продължителността на здравословния живот – от замърсяване с твърди частици до високо кръвно налягане.

Данните им са от 204 държави и територии и повече от 310 000 източника.

Тревожен ръст на заболявания, свързани с хранене и физическа активност

Най-тревожното откритие на специалистите е рязкото покачване на някои метаболитни незаразни заболявания, включително висок индекс на телесна маса (ИТМ) и висока кръвна плазма на гладно – индикатор за преддиабет или диабет.

Със забогатяването на страните по света, проблемите, „които до голяма степен са свързани с начините на хранене и физическата активност“, набират все по-голяма тежест, казва Майкъл Брауер, главен научен сътрудник и експерт по екологично здраве в Университета на Британска Колумбия.

Снимка: iStock

„Нуждаем се от политики, които насърчават здравословното хранене, активния начин на живот и психичното здраве и които осигуряват социална закрила за намаляване на уязвимостта“, коментират експертите.

Ръст и на депресивните състояния

Депресивните състояния също бележат ръст в световен мащаб. Ако през 2000 година са отчетени 503 души средно на 100 000 с такива проблеми, през 2023 година са 666 души на 100 хиляди.

Хората с хронични заболявания имат значително по-висок риск от развитие на депресия поради фактори като физически дискомфорт, странични ефекти от лекарствата и емоционален стрес от справянето с конкретното дългосрочно заболяване.

Тази връзка е двупосочна, тъй като депресията може също да увеличи риска от развитие на хронични заболявания, включително сърдечни заболявания, диабет, инсулт, остеопороза и болест на Алцхаймер.

Значителен спад на ХИВ/СПИН и туберкулоза

Рисковете, които са претърпели най-голям спад в изследвания период, включват опасна вода, канализация и неуспех в растежа на децата – следствие от недохранване и лошо здраве в ранна детска възраст, което води до физически дефицити.

„Това е продължение на тенденция, която наблюдаваме от над 20 или 30 години. Това не означава, че трябва да отпуснем газта, но е ясен успех”, коментира още Майкъл Брауер.

Намаляването на тези и други здравни рискове, свързани с развитието, от своя страна е допринесло за „абсолютно потресаващ“ спад на някои инфекциозни заболявания. Тази тенденция включва близо 50% спад на диарийните заболявания, 43% на ХИВ/СПИН и 42% на туберкулозата.

Последици от нарастването на хроничните заболявания

Експерти прогнозират, че хроничните заболявания ще представляват голям процент от смъртните случаи всяка година, като някои оценки сочат 86% от смъртните случаи до 2050 г.

Освен това, разходите, свързани с лечението и управлението на тези заболявания, продължават да нарастват.

Здравните системи са изправени пред нарастващ натиск да управляват нуждите на застаряващото население и нарастващото разпространение на хронични заболявания.