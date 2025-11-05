Глобалната смъртност на родилките спада драматично между 2000 и 2023 година, като броят на смъртните случаи, свързани с бременност и раждане, е намалял от около 443 000 на 260 000, което е спад от 41%.

Ново мащабно проучване, публикувано в научното списание The Lancet Global Health, разкрива какво точно стои зад този впечатляващ напредък в глобалното здравеопазване, съобщава Euronews.

Какво движи промяната?

Изследователи от Световната здравна организация (СЗО) и водещи университети анализираt данни от 195 държави и територии, за да идентифицират факторите, допринесли за намаляването на смъртността при родилките.

Снимка: Canva

Резултатите показват, че:

61,2% от спада се дължи на подобрения в грижите за родилките, включително:

Раждане с квалифицирани здравни специалисти.

По-добра следродилна подкрепа.

Подобрено управление на усложненията.

38,8% от намалението е свързано с „намаляване на раждаемостта“, което включва:

Използване на контрацептиви.

По-безопасен достъп до аборт.

Контрацепцията спасява животи

Особено впечатляващ е фактът, че самата употреба на контрацептиви е предотвратила около 77 400 смъртни случая при родилки през 2023 година, това е приблизително всеки четвърти предотвратен смъртен случай.

Контрацепцията помага на жените да планират и разпределят бременностите си във времето, което предотвратява усложнения и намалява броя на несигурните аборти.

Снимка: Canva

„Достъпът до контрацепция и качествени майчински грижи не са просто здравни интервенции – те са фундаментални за спасяването на животи и за напредъка на равенството между половете“, заяви Паскал Алотей, директор в СЗО, отговарящ за сексуалното и репродуктивното здраве.

Какви са причините за смъртността при родилките?

Смъртните случаи при родилките са свързани с усложнения по време на бременността, раждане или до шест седмици след раждането, най-често се дължат на:

Следродилно кървене.

Здравословни проблеми, произтичащи от високо кръвно налягане.

Сепсис.

Блокиране на кръвоносни съдове.

Усложнения от аборт.

Затруднено раждане.

Ситуацията в Европа

Европейският регион на СЗО също отбеляза значителен напредък, спад от над 50% между 2000 и 2020 година. Въпреки това, прогресът е застинал в някои страни между 2016 и 2020 година.

Годишно в Европа умират между 335 и 1000 жени по време на или поради бременност, раждане или следродилния период.

Снимка: Canva

За разлика от страните с ниски доходи, където доминират преки причини като кървене и инфекция, в страните от ЕС водещите причини са по-различни:

Сърдечно-съдови заболявания – често основната причина в страните с високи доходи.

Психично здраве – самоубийството е водеща причина за майчина смъртност в няколко европейски страни.

Тромбоемболизъм – кръвни съсиреци остават значителен фактор.

Преки акушерски причини – като преекламpsия, кървене и сепсис, но в по-малка степен.

Изследователите предупреждават, че усилията за ограничаване на достъпа до аборт и скорошните съкращения в глобалното здравно финансиране могат да застрашат напредъка в предотвратяването на смъртни случаи, свързани с бременност.

Те призовават програмите за семейно планиране да бъдат по-добре интегрирани в майчинските грижи.

„Трябва да гарантираме, че всяка жена, навсякъде, има средствата да планира своето семейство и достъп до грижите, от които се нуждае за предотвратяване на нежелана бременност и за безопасна бременност и раждане“, подчертава Алотей.

