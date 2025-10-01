7 пъти по-висок риск от психоза за майката след раждане

Депресията и психозата са по-често срещани при жените след раждане, отколкото преди това, но рискът от опити за самоубийство намалява, информира специализираното издание NewsMedical.

Това показват двете най-нови проучвания на Каролинския институт в шведския град Солна.

В световен мащаб 10% от бременните жени и 13% от тези, които току що са родили, страдат от психични разстройства, главно депресия.

В България статистиката за следродилна депресия не се различава много от европейската или световната. Счита се, че около 5-6 хиляди майки страдат от това състояние, имайки предвид, че на година в страната има приблизително 50 000 – 60 000 раждания (за 2024 година са родени 53 430 бебета).

Връзката между психичните заболявания и бременността

Психичните заболявания, свързани с бременността и раждането, могат да имат дългосрочни последици за здравето на жените. През този период настъпват сериозни биологични и психосоциални промени, които могат да увеличат уязвимостта към депресия, тревожност и други психиатрични състояния.

Въпреки предишни многократни изследвания, знанията са ограничени, особено по отношение на това как се развиват различните психиатрични диагнози преди, по време и след бременността.

Именно поради тази причина в ново проучване специалисти използват данни от шведски регистри, обхващащи всички жени, родили в страната между 2003 и 2019 г. – общо близо 1,8 милиона бременности.

Проучването, публикувано в списание Molecular Psychiatry, показва, че психичните заболявания се увеличават с течение на времето през този период, особено преди бременността. По време на самата бременност броят на новите диагнози намалява, но след раждането рискът отново се увеличава, особено, когато става въпрос за депресия и психоза.

По-висок риск от депресия и психоза след раждането

„Виждаме, че рискът от депресия е с около 20% по-висок през 5-та до 15-та седмица след раждането, в сравнение с годината преди бременността. За психоза рискът е до 7 пъти по-висок през първите 20 седмици след раждането“, коментира Ема Брен, автор на изследването от Каролинския институт.

Когато през 2020 г. са въведени национални препоръки за скрининг на бременни жени за депресия, това отваря възможността за по-ранно откриване на психични заболявания. Сравнявайки жени, родили преди и след 2020 г., изследователите забелязват, че пикът на диагнозите за депресия настъпва по-рано след раждането при жените, родили след въвеждането на насоките.

„Не виждаме повече хора да бъдат диагностицирани, но скринингът може да означава, че жените се идентифицират по-рано и не е нужно да страдат толкова дълго, преди да могат да получат необходимата им подкрепа и помощ“, казва още експертът Ема Брен.

Проучването показва също, че рискът от други психиатрични диагнози, като тревожност, състояния, свързани със стрес, и злоупотреба с различни вещества, е по-нисък по време на бременност и след раждане в сравнение с периода преди това.

Изследователите смятат, че това може да се дължи на биологични промени, промени в начина на живот и засилен контакт със здравни грижи по време на бременност.

Родилките по-малко склонни към самоубийство в сравнение с бащите

Друго проучване на същия екип изследва риска от самоубийство във връзка с бременността и раждането. В проучването, публикувано в Nature Human Behaviour, изследователите установяват, че майките са по-малко склонни да се опитват да се самоубият по време и след бременността в сравнение с бащите.

Този резултат е обратното на това, което изследователите обикновено наблюдават по принцип, когато жените са склонни да имат по-високи нива на опити за самоубийство спрямо мъжете. За бащите рискът намалява през първите десет седмици след раждането, но само за да се увеличи отново след това.

„Нашите резултати показват, че както майките, така и бащите са по-малко склонни да се опитват да се самоубият веднага след раждането на дете, особено майките“, твърди Ихуей Ян, докторант в Института по екологична медицина към Каролинския институт.

„Въпреки че опитите за самоубийство по време и след бременност са рядкост, те могат да имат опустошителни последици и често са предотвратими. Ето защо е важно лекарите да провеждат редовни не само прегледи, но и разговори по време и след бременност, за да идентифицират родителите, които изпитват затруднения, и да предложат подкрепа“, допълват експертите.