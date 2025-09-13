Менталното здраве на бременната жена: Как стресът влияе върху плода

Стресът, който жената изпитва по време на бременност, може да повлияе на развиващия се мозък на все още нероденото дете.

По-високите нива на тревожност при бъдещи майки могат да повлияят за по-слаби връзки между две мозъчни области на плода, участващи в изпълнителните и когнитивни функции, и по-силни връзки между части на мозъка, свързани с емоционалния и поведенческия контрол на по-късен етап от развитието.

Това е установено в няколко проучвания, които откриват пряко въздействие на менталното здраве на майката върху бъдещото развитие на бебето.

Как хормоните на стреса влияят на развитието на плода?

Стресът кара хипофизата и надбъбречните жлези да наводнят тялото с хормони, първоначално предназначени да помогнат на хората в оцеляването в процеса на еволюцията. Днес живеем с хроничен стрес и тези химикали, които включват хормона на стреса – кортизол, имат способността да преминават плацентарната бариера между майката и бебето.

Кои са възможните рискове за нероденото бебе?

Стресът, тревожността и депресията при бременни майки водят до социални, емоционални и поведенчески проблеми в потомството им на по-късна възраст.

Клинични проучвания откриват невроповеденчески дефицити, като нарушена двигателна координация, по-висока емоционална реактивност и забавяне на говора при деца, родени от майки с ментални проблеми.

Установено е, че високите нива на стрес по време на бременност нарушават биохимията на мозъка на бебето и растежа на хипокампуса – областта на мозъка, участваща във формирането на нови спомени, която е свързана и с ученето и емоциите.

Стресът е свързан и с преждевременно раждане. Жените, които се чувстват претоварени и неспособни да се справят с емоциите си през месеците и дори годините преди зачеването, имат по-кратки бременности.

„Всеки ден в утробата е важен за растежа и развитието на плода. Недоносените бебета имат по-висок риск от неблагоприятни последици при раждането и по-късно в живота, включително увреждания в развитието и проблеми с физическото здраве”, пише в анализ д-р Кристин Дънкел Шетер, професор по психология и психиатрия.

Друго проучване установява че майчиният стрес може да скъси дължината на теломерите на бебето. Това са сложни ДНК структури, разположени на върха на нашите хромозоми, отговорни за защитата на клетките ни от стареене, докато се размножават. Скъсените теломери са свързани с по-висок риск от сърдечни заболявания, рак и ранна смърт.

Техники за справяне със стреса

Бременните жени могат да се погрижат за менталното си здраве, като практикуват грижа за себе си чрез упражнения, здравословно хранене и адекватен сън. Те могат да използват техники за релаксация като дълбоко дишане или да се обърнат за подкрепа към партньора и семейството си. Сред практичните съвети са:

Приоритизирайте съня – Създайте релаксираща рутина преди лягане и се уверете, че получавате достатъчно качествен сън, за да поддържате физическото и психическото си здраве.

Хранете се здравословно – Консумирайте храна богата на хранителни вещества с много плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, за да регулирате енергията и настроението.

Спортувайте редовно – Участвайте в умерена, безопасна за бременността физическа активност, като ходене, за да намалите стреса и да подобрите съня.

Правете почивки – Включвайте кратки почивки през деня, за да се откъснете от работа или други стресови фактори и да се освежите физически и психически.

Дълбоко дишане – Практикувайте дълбоки, равни вдишвания, за да насърчите спокойствието, да понижите кръвното налягане и да балансирате нивата на кислород.

Осъзнатост – Опитайте в медитация за осъзнатост или практикувайте присъствие в настоящето, за да намалите тревожността и да се чувствате по-контролирани.

Пренатална йога – Участвайте в часове по пренатална йога, които често включват осъзнатост и могат да ви помогнат да се подготвите за раждането.

Ролята на партньора при справянето със стреса

Промените в настроението се срещат често по време на бременност. Ролята на партньора е да подкрепя и подпомага бременната жена. Добра идея е партньорите да се заемат с домакински задачи, за да може бъдещата майка да получава пълноценна почивка, да я насърчават и изслушват.

Ако забележат тревожност или стрес, могат да опитат да помогнат с някоя от гореизброените техники. А ако забележат признаци на депресия, да насърчат бременната да потърси квалифицирана помощ.

Партньорите също могат да изпитват депресия и тревожност по време на бременност и ранно родителство. Важно е те също да се грижат за собственото си физическо и психическо здраве. Откритият и честен разговор с вашия партньор, семейство или приятели може да има голямо значение. Говорете, ако се чувствате разстроени, преди чувствата да се натрупат.

Често задавани въпроси?

Кога да потърся помощ, ако имам съмнения за ментални проблеми? Ако вие или вашият партньор сте имали депресия или тревожност преди това, е много вероятно те да се появят отново. Раждането на новородено е стресиращ период. Добре е да се консултирате със специалист. Нормално е да се тревожите, но ако чувствате, че това ви пречи да живеете пълноценен живот, помислете за лечение. Кои са симптомите на ментални проблеми? Тревожността може да ви затруднява излизането от вкъщи или може да се чувствате неспособни дори да станете от леглото. Обърнете внимание на промените в храненето и настроението си. Приятели, семейство или партньорът ви също може да забележат промени в психичното ви здраве. Към кого да се обърна за помощ? Ако техниките за успокоение не помагат, е добре да се насочите към специалист. Терапията с разговор може да бъде много полезна за справяне със стреса и тревожността. Намерете терапевт, с който се чувствате удобно. Когнитивно-поведенческата терапия, която учи на техники за управление на тревожността, може да бъде ефективна за справяне с пренаталната тревожност. Колко стрес е твърде много по време на бременност? Не е известно точно каква степен на стрес по време на бременност е вредна за детето през следващите години. Изследванията показват, че всяка степен на стрес може да окаже влияние, както върху бременността, така и върху детето. Това може да варира от лек стрес (като стрес поради ежедневни задължения) до тежък стрес (като скръб за любим човек, природни бедствия, терористични атаки и др).