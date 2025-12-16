Да спечелиш титла от ранга на „Mister Universe“ не е само въпрос на физическа форма. Зад отличието стоят месеци на строга дисциплина, психическа устойчивост и контрол над собствените граници.

„Mister Universe“ е едно от най-престижните международни състезания по бодибилдинг и фитнес, което събира елита на спорта от десетки държави и поставя високи изисквания не само към физическата форма, но и към цялостната подготовка на състезателите.

През 2025 г. България записа исторически успех, след като Светослав Миланов спечели титлата „Mister Universe 2025“, превръщайки се в най-младия българин, достигал до това отличие.

Подготовката като изпитание за психиката

Светослав Миланов определя състезателната подготовка като дълъг и строго структуриран процес, който продължава поне четири месеца. През този период режимът, концентрацията и ежедневният самоконтрол се превръщат в доминираща част от живота му.

Натоварването не е само физическо. То включва постоянен психически натиск, ограничения в храненето, социална изолация и липса на свободно време. Най-тежкият момент, по думите му, е непосредствено преди състезанието.

„Моментът преди състезание е може би най-трудната и тежката част – откъм глад, психика, време и социално обременяване. Фокусът е изцяло върху целта, а психиката неминуемо страда“, споделя Миланов.

Това е етап, в който социалният живот остава на заден план, а ежедневието се подчинява изцяло на режима. Според него именно тогава се вижда дали човек притежава уменията за саморегулация и емоционален контрол.

Глад, умора и дисциплина

Шампионът подчертава, че състезателната подготовка е по-скоро изпитание за психиката, отколкото за тялото. Липсата на енергия, продължителният глад и спадът в тонуса са сред най-сериозните предизвикателства.

„Една състезателна подготовка е повече изпитание за психиката. Трудността идва от липсата на тонус и глада. Въпреки това аз успях да се насладя на последната си подготовка – тя ни прави по-смели и по-можещи“, казва Миланов.

В основата на неговия подход стои дисциплината, качество, което според него има значение далеч извън рамките на спорта.

„Ако имаме дисциплина, тя винаги ще ни води напред“, категоричен е той.

Мотивацията като вътрешна сила

Какво мотивира човек доброволно да премине през месеци на лишения, напрежение и строг контрол? За Светослав Миланов подготовката не е просто път към състезателен резултат, а процес на изграждане на характер.

„Това е форма на изграждане. Трудно е хората извън нашата сфера да разберат тази емоция. Самият процес ми показва, че съм положил усилия и фокус, това е страст“, обяснява той.

За него състезанието не е крайна цел, а средство за проверка на личната устойчивост. Извън медалите и титлите, най-ценният резултат остава умението да се адаптира, да поддържа концентрация в дългосрочен план и да познава собствените си граници.

Цялото интервю със Светослав Миланов пред Ивайло Везенков гледайте във видеото.