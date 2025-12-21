Когато човек се изправи пред тежка диагноза, изпитанието рядко остава само физическо.

В последните години науката за мозъка и психологията все по-ясно показва, че в моменти на крайна несигурност човешкият организъм не просто оцелява, а активира дълбоки механизми на адаптация и устойчивост. Именно в тези гранични състояния често се ражда личната трансформация.

Боряна Герасимова разказва за сблъсъка ѝ с диагнозата лимфома на Ходжкин, онкологично заболяване, което открива в ранна възраст и за пътя към живот след диагнозата.

Какво представлява лимфомът на Ходжкин

Лимфомът на Ходжкин е злокачествено заболяване на лимфната система, при което се засягат лимфните възли и други органи, участващи в имунната защита на организма.

Сред най-характерните симптоми са:

увеличени, плътни и неболезнени лимфни възли;

повишена температура без ясна причина;

нощни изпотявания;

сърбеж по кожата;

загуба на телесно тегло;

хронична умора.

В някои случаи се наблюдават и оплаквания от страна на вътрешни органи, като задух, възпаления на белите дробове, гастроинтестинални проблеми, причинени от притискане на структури от увеличените лимфни възли.

Подобни са и проявите при неходжкиновите лимфоми, като най-често се засягат лимфните възли в областта на шията, под мишниците и в слабините.

Диагностика и значение на ранното откриване

Ключова роля в диагностицирането на лимфомите има биопсията на засегнат лимфен възел, последвана от хистологично и микроскопско изследване. Ранното поставяне на диагнозата значително увеличава шансовете за успешно лечение и постигане на ремисия.

Срещата с диагнозата: когато си на 26

Когато чува диагнозата лимфом на Ходжкин, Боряна Герасимова е едва на 26 години. Току-що завършва университет и прави първите си стъпки в професионалния си живот.

Заболяването започва с неспецифични симптоми. Появява се задух, който постепенно се засилва. Боряна преминава през няколко спешни отделения и консултации с повече от десет лекари, но отговорите не идват веднага.

След преглед при ендокринолог и направена рентгенография на гръден кош става ясно, че в медиастинума има туморно образувание с размери около 11 сантиметра. Това променя хода на събитията. Боряна е насочена към клиника по хематология, където съмненията за лимфом се потвърждават.

Лечение, ремисия и живот след рака

Следва продължително и тежко лечение. Въпреки трудния път, терапията е успешна и Боряна постига пълна ремисия. Тя не търси чудеса, а говори открито за ролята на медицината и късмета.

„Понякога е не по-малко тежко, когато вече имаш информацията, че си в пълна ремисия, че няма рак и са те пуснали да си живееш живота, а ти не смееш да си вземеш отпуска, защото в главата ти винаги остава мисълта, че може отново да се върнеш в онкоотделението“, споделя тя.

Животът след онкологично заболяване често поставя нови психологически предизвикателства – страх от рецидив, несигурност, необходимост от преосмисляне на приоритетите.

„В един момент осъзнаваш, че винаги си бил сам със себе си – с психиката си и с тялото си. Просто сме се опитвали да натрупаме неща около нас, за да се скрием и да се заблудим, че това не е така“, казва Боряна.

Историята ѝ е още едно доказателство, че пътят през тежката диагноза не винаги е само битка. Понякога той се превръща в процес на осъзнаване, грижа и вътрешна промяна – начин страхът да бъде трансформиран, а не отречен.

