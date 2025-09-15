89% от хората с лимфом на Ходжкин преживяват 5 години след диагнозата

Лимфомът е вид рак на кръвта, който засяга имунната система. Заболяването настъпва вследствие на грешка в производството на лимфоцити, водещо до появата на ненормални клетки (за разлика от нормалните клетки, които имат контролиран цикъл на живот, при лимфом ненормалните клетки се размножават непрекъснато и не умират по предвидения начин).

Meждy 1000 и 1400 дyши зaбoлявaт вcяĸa гoдинa в Бългapия, coчaт дaнни нa Бългapcĸo Cдpyжeниe Лимфoм.

Bъпpeĸи чe нaд 1 млн. дyши пo cвeтa живeят c лимфoм и вceĸи дeн нa oĸoлo 1000 дyши бивa пocтaвянa тaзи диaгнoзa, едва пo-мaлĸo oт 50% oт xopaтa знaят нeщo зa тoвa зaбoлявaнe, a 74% изoбщo нe пpeдпoлaгaт, чe лимфoмът e paĸ. Лимфомът е лечим, когато симптомите са разпознати навреме.

Кои са видовете лимфом?

Лимфната система е компонент на имунната система на организма и се състои от лимфни възли, далак, костен мозък и тимус. Когато анормалните бели кръвни клетки растат неконтролируемо, те пречат на способността на организма да се бори с инфекциите и създават ракови образувания.

Има две основни категории лимфоми – Ходжкинов лимфом и Неходжкинов лимфом и повече от 70 подтипа лимфоми, пише Кливланд клиник. Лимфомите могат да бъдат агресивни (бързорастящи) или индолентни (бавнорастящи). Често лечението може да доведе до ремисия на лимфома или да го излекува. Деца, юноши и възрастни могат да развият лимфом.

Ходжкинов лимфом

Характеризира се с наличието на клетки на Рийд-Щернберг.

Може да засегне хора на възраст между 20 и 39 години и на или над 65 години.

Мъжете са малко по-склонни да го развият, отколкото жените.

Често е лесно лечим със съвременни терапии.

Неходжкинов лимфом

Представлява по-голямата част от видовете лимфоми.

Обикновено се появява при възраст от 60 до 80 години.

По-често се среща при мъжете, отколкото при жените.

Включва широк спектър от подтипове, някои бавнорастящи, а други агресивни.

Възможностите за лечение варират в зависимост от подтипа и стадия на заболяването.

Стадии на лимфома

Лимфомът се класифицира в различни стадии. Стадият показва доколко ракът се е разпространил в тялото и насочва разработването на плана за лечение.

Разбирането на тези стадии на лимфома е от съществено значение, тъй като колкото по-ранен е стадият, толкова по-голям е шансът за ефективно лечение и възстановяване, информират експертите от Болница Сарводая.

Има четири признати стадия на лимфома:

Стадий I – Ракът е локализиран в един лимфен възел или в един орган.

Стадий II – Два или повече лимфни възела са засегнати от една и съща страна на диафрагмата.

Стадий III – Засегнати са лимфни възли от двете страни на диафрагмата, евентуално с орган.

Стадий IV – Най-напредналият стадий, при който ракът се разпространява в множество органи извън лимфната система.

Симптоми на лимфома

Много хора пренебрегват първоначалните признаци, които често могат да бъдат объркани с леки инфекции или умора. По-долу са изброени някои от най-честите предупредителни знаци, за които трябва да се внимава:

Безболезнено подуване на един или повече лимфни възли във врата, подмишниците или слабините, което не отшумява в рамките на няколко седмици.

Упорита умора ден след ден, дори след като сте се наспали достатъчно.

Температура над 39,5 градуса за повече от два дни или температура, която се завръща.

Снимка: iStock

Обилно нощно изпотяване.

Задух, когато чувствате, че не можете да си поемете достатъчно въздух.

Необяснима загуба на тегло - 10% от общото телесно тегло за шест месеца без диета или упражнения.

Диагностициране на лимфома

След като тези симптоми бъдат забелязани, е важно да се направи тест за лимфом, за да се потвърди диагнозата. Стандартните тестове включват:

Биопсия – Проба от тъкан на лимфни възли се изследва за ракови клетки.

Кръвни изследвания – Те помагат за идентифициране на аномалии в броя на кръвните клетки.

Компютърна томография –Техники за образна диагностика, използвани за определяне на степента на заболяването.

Какви са причините за лимфом

Подобно на повечето видове рак, по-голямата част от генетичните мутации, които причиняват лимфом, възникват спонтанно, без установима причина. Следните състояния или проблеми могат да увеличат риска от развитие на лимфом:

Имате или сте имали вируси, включително HIV (вирус на човешката имунна недостатъчност), Epstein-Barr (мононуклеоза) и саркома на Капоши (вирус на човешката имунна недостатъчност).

Имате фамилна анамнеза за лимфом.

Имунната ви система е отслабена от други състояния или лечения.

Имате автоимунно заболяване.

Възможности за лечение на лимфом

Планът за лечение на лимфом обикновено е персонализиран в зависимост от вида на лимфома, стадия на заболяването и общото здравословно състояние на пациента. С напредъка на медицинската наука вече са налични няколко ефективни подхода за лечение. Най-често срещаните варианти включват:

Химиотерапия – Използването на лекарства за унищожаване на бързо делящи се ракови клетки.

Снимка: Canva

Лъчетерапия – Целенасочено облъчване, използвано за убиване или свиване на раковите клетки в специфични области.

Имунотерапия – Стимулира собствената имунна система на организма да разпознава и атакува раковите клетки.

Целенасочена терапия – Лекарства, предназначени да насочват специфично механизмите на раковите клетки, като същевременно минимизират увреждането на нормалните клетки.

Трансплантация на стволови клетки – Разглежда се в напреднали случаи, при които болният костен мозък се замества със здрави клетки.

CAR T-клетъчна терапия – Специализирано лечение, при което Т-клетките на пациента се модифицират генетично, за да откриват и унищожават по-добре раковите клетки.

Често задавани въпроси

Лимфомът сериозен рак ли е? Това зависи от вида на лимфома. Например, неходжкиновият лимфом може да направи тялото ви по-уязвимо към животозастрашаващи инфекции, други видове рак или сърдечни заболявания. Показва ли се лимфомът в кръвни изследвания? Кръвните изследвания могат да открият проблеми като висок брой бели кръвни клетки, които може да са признак на лимфом, левкемия или други видове рак на кръвта. Но те не откриват лимфом. Къде най-често започва лимфомът? Лимфомът може да започне почти навсякъде, където имате лимфоцити. Това са бели кръвни клетки, борещи се с инфекции, които се намират в цялата лимфна система. Най-честият ранен симптом са подути лимфни възли във врата, горната част на гърдите, подмишниците, корема или слабините. Колко дълго можете да имате лимфом, без да забележите?

Можете да имате лимфом в продължение на години, без да забележите промени в тялото си. Понякога хората разбират, че имат лимфом, защото рутинните образни изследвания откриват признаци на лимфом. Какви са процентите на преживяемост при лимфом? Като цяло, данните за преживяемостта показват, че 89% от хората с Ходжкинов лимфом и 74% от хората с неходжкинов лимфом са живи пет години след поставянето на диагнозата. Лечението често въвежда лимфома в ремисия или лекува състоянието.