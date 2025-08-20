Ново лекарство може да елиминира метастази при агресивни видове рак

Напредъкът на медицината продължава да дава нови надежди на хората с различни онкологични заболявания. През 2020 година близо 3 млн. души в Европа са диагностицирани с рак, а 1,27 млн. умират от онкологични заболявания. Това прави рака втората водеща причина за смъртта на хората в ЕС след сърдечно-съдовите заболявания.

В България само за 2022 година общо 16 301 българи умират от рак, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), а за същия период новооткритите заболявания от злокачествени новообразувания наброяват 26 235.

Според проучвания около 40% от раковите заболявания днес са предотвратими. В Европа над 25% от хората с онкологично заболяване се възстановяват, но за съжаление България е сред страните с най-висока смъртност както от предотвратими, така и от лечими заболявания.

Тази неблагоприятна статистика се дължи най-вече на липсата на ефективни програми за превенция и скрининг в страната.

Въпреки подобряването на смъртността от рак в Европа, учените продължават да търсят начини за разработване на по-ефективни лечения.

Изследователи от университета Рокфелер тестваха ново лекарство с антитела, предназначено да свие туморите и да намали страничните ефекти, пише MedicalNewsToday.

Новото лекарство има обещаващи резултати, свивайки туморите при половината от пациентите и напълно елиминирайки рака в два случая, без да причинява сериозни странични ефекти, показват данните от проучването, публикувано в списание Cancer Cell.

Нов подход към имунотерапията на рака

Съществуват много лечения на рак, като понякога лечението може да бъде толкова просто, колкото премахването на тумора или лезията при локализирани ракови заболявания. В случаите, когато ракът е метастатичен и вече е разпространен, са необходими по-агресивни лечения.

Някои видове по-агресивни лечения на рака включват:

Лъчетерапия

Химиотерапия

Хормонална терапия

Имунотерапия

Американското дружество за борба с рака описва имунотерапията като „лечение, което използва имунната система на организма, обикновено вашата собствена, за да атакува рака“. Има няколко вида имунотерапия, като например инхибитори на имунните контролни точки, CAR T-клетъчна терапия и моноклонални антитела.

Снимка: iStock

Изследователите в новото проучване се фокусират върху имунотерапията – по-специално върху лекарствения клас CD40 агонистични антитела, вид лечение с моноклонални антитела. То действа чрез активиране на CD40 рецептора и предизвикване на имунен отговор.

Според авторите на проучването, първоначалните изследвания върху CD40 нямат успех, а и се оказва, че причиняват сериозни странични ефекти. Това кара учените да създадат инженерна форма на CD40, наречена 2141-V11.

Лекарството е разработено, за да подобри проблемите с CD40 и да намали системното възпаление и чернодробната токсичност. Учените също така решават да инжектират лечението директно в тумора, вместо да го прилагат интравенозно.

Част от проучването са 12 участници, като всички имат метастатични ракови заболявания, включително меланом и рак на гърдата. Участниците са на възраст от 42 до 89 години.

Те получават инжекции с 2141-V11 в туморите си на всеки 3 седмици, като всеки път дозата се е увеличава.

Обещаващи резултати за свиване на туморите

По време на лечението 10 от участниците проявяват нежелани реакции, а 7 – реакции, свързани с лечението. Нито един от пациентите обаче не проявява нежелано събитие, свързано с лечението (над III степен), което прави лекарството „добре поносимо“.

Снимка: Canva

Повечето странични ефекти са леки и включват треска и проблеми на мястото на инжектиране на лекарството.

По-важните резултати са, че се наблюдава:

Свиване на тумора – при 6 от 12-те пациенти

при 6 от 12-те пациенти Пълна ремисия – отчетена при двама участници, един с меланом и един с рак на гърдата.

Изследователите отбелязват, че не само туморите им се смаляват, но и туморите в останалата част от тялото изчезват.

„Това лекарство (2141-V11) е инженерно създадено антитяло, което активира ключов превключвател (CD40) върху имунните клетки вътре в тумора. То се инжектира директно в един тумор, където организира имунните клетки в мини лимфни възли, наречени третични лимфоидни структури.

Те действат като тренировъчни лагери на място, които активират Т-клетките, убиващи рака, които след това пътуват из тялото, за да атакуват тумори, в които не е инжектирано лекарството“, обяснява д-р Уаел Харб, хематолог и медицински онколог в Memorial Care Cancer Institute.

„12 пациенти са твърде малко, за да се направят категорични заключения за безопасността при всички видове рак – необходими са по-мащабни проучвания, които вече са в ход“, допълва онкологът.

Има ли бъдеще новото лекарство

„Очакваме с нетърпение резултатите от няколко текущи проучвания, насочени към трудни за лечение видове рак, като злокачествени глиоми (вид тумор на мозъка), рак на пикочния мехур и рак на простатата“, казва авторът на изследването, д-р Хуан Осорио от университета Рокфелер.

Експертът добавя, че първоначалните данни от проучванията са „обещаващи“, но не са универсално решение за хора с рак.

„Не всички пациенти реагират, което подчертава необходимостта от рационални стратегии за комбиниране, за да се удължи ползата от тази терапия“, споделя специалистът.