Иновативно лечение унищожава тумора при 82% от хора с рак на пикочния мехур

Ракът на пикочния мехур е едно от най-често срещаните и тежки заболявания, като всяка година в Европа се регистрират повече от 150 000 нови случая. В България от него умират около 2000 души годишно.

Ракът на пикочния мехур се среща 4 пъти по-често се при мъжете, като честотата му нараства след 60-65 годишна възраст.

Сега иновативно лечение може да се окаже революционно в борбата с болестта. Ново поколение лекарствен носител – TAR-200, води до премахване на тумора при 82% от пациентите с рак на пикочния мехур във фаза II.

Става въпрос за пациенти с немускулно инвазивен рак на пикочния мехур (високостепенна, агресивна форма), при които стандартната имунотерапия с БЦЖ ваксината вече е била неуспешна.

„Традиционно тези болни имаха крайно ограничени възможности за терапия. Новият метод е най-ефективният, докладван досега за най-разпространената форма на рак на пикочния мехур“, подчертава д-р Сиа Данешманд, водещ автор на проучването, публикувано в Journal of Clinical Oncology, цитирана от medical-express.

Как работи TAR-200?

Миниатюрното устройство, наподобяващо усукан геврек, съдържа гемцитабин (химиотерапевтичен медикамент, който убива туморните клетки). Чрез катетър то се поставя в пикочния мехур, където постепенно и равномерно освобождава лекарството в продължение на три седмици. Досега гемцитабин се прилагаше като разтвор, който престоява в органа едва няколко часа.

„Колкото по-дълго медикаментът остава в мехура, толкова по-дълбоко прониква и толкова повече ракови клетки унищожава. Изглежда, че бавното и контролирано освобождаване за седмици е решаващият фактор за по-силния противотуморен ефект“, обяснява д-р Данешманд.

Какво се случва в клиничното проучване?

Проучването SunRISe-1 обхваща 85 пациенти. Стандартният подход, когато БЦЖ ваксината не работи в подобни случаи е радикална цистектомия – хирургично отстраняване на мехура и съседни органи.

„Тази операция носи сериозни рискове и силно влошава качеството на живот“, припомня специалистът.

TAR-200 се прилага веднъж на три седмици в продължение на шест месеца, а след това – четири пъти годишно за още две години.

70 от 85 пациенти (82%) показват пълна клинична ремисия само три месеца след началото на терапията.

Почти половината болни остават без рецидив след една година.

Лечението е добре поносимо, със слаби до умерени нежелани реакции.

Комбинацията на TAR-200 с имунотерапия не увеличава ефективността и води до повече странични ефекти.

БЦЖ и рак на пикочния мехур

Стандартната терапия при пациенти с немускулно инвазивен рак на пикочния мехур се нарича БЦЖ лечение. Използвайки отслабена форма на туберкулозната ваксина, която се поставя в пикочния мехур, ваксината е ефективен вариант.

БЦЖ се прилага седмично, задържа се в пикочния мехур за 2 часа като индукционен курс (6 седмични лечения), последван от поддържащ курс (3 седмични лечения). Поддържащата терапия осигурява подобрена дългосрочна полза в сравнение с лечението без поддържаща терапия.

За рака на пикочния мехур

Ракът на пикочния мехур е едно от най-честите злокачествени заболявания в урологията. Туморите при него се нареждат на пето място по честота – след рака на гърдата, простата, белият дроб и дебелото черво, а в статистиката заемат около 5-10 % от общия брой на онкологичните заболявания.

Снимка: iStock

Ракът на пикочния мехур възниква, когато анормалните клетки на пикочния мехур започнат да се делят и да растат неконтролируемо. Те могат да образуват тумор и с времето да се разпространят в околните мускули и органи.

Докато други видове рак могат да се разпространят в пикочния мехур, ракът е кръстен на мястото, където започва, пояснява healthline.

Симптоми на рак на пикочния мехур?

Ракът на пикочния мехур може да има симптоми, които варират от човек на човек. Сред тях са:

Кръв в урината, която може да е с цвят на ръжда, яркочервена или да не се вижда

Болезнено уриниране

Често уриниране

Внезапен и непреодолим позив за уриниране (спешно уриниране)

Загуба на контрол върху пикочния мехур ( уринарна инконтиненция )

Ракът на пикочния мехур може също да причини симптоми, които засягат други части на тялото, особено ако ракът се е разпространил извън пикочния мехур. Те могат да включват:

Болка в коремната област

Болка в долната част на гърба от едната страна на тялото

Умора

Неволна загуба на тегло

Загуба на апетит

Болка или чувствителност в костите

Подути крака

Какво причинява рака на пикочния мехур?

Ракът възниква, когато клетъчните мутации карат анормалните клетки да растат и да се размножават бързо и неконтролируемо. След това те се разпространяват в други тъкани.

Въпреки че някои фактори могат да увеличат риска от вида увреждане на ДНК, което причинява тези мутации, мутациите могат да се появят и произволно. Хората могат да развият рак на пикочния мехур, без да имат известни рискови фактори, докато други, които имат множество рискови фактори за рак на пикочния мехур, може изобщо да не развият рак на пикочния мехур.

Кой е изложен на риск от рак на пикочния мехур?

Някои фактори могат да увеличат риска от развитие на рак на пикочния мехур. Такива са:

Тютюнопушене

Излагане на канцерогенни химикали (канцерогени), като петрол, каучук, метали, бои, багрила или дизелови газове

Фамилна анамнеза за рак на пикочния мехур

Наличие на определени генетични промени

Шистосомоза, инфекция на пикочния мехур, причинена от специфичен паразит

Пиене на вода, замърсена с арсен или хлор

Някои билкови лекарства и добавки

Предишно лечение с химиотерапевтичните лекарства циклофосфамид или ифосфамид

Предишна лъчетерапия за лечение на рак в тазовата област

Хронични инфекции на пикочния мехур или продължителна Употреба на уринарни катетри

Недостатъчен прием на течности

Дефект на пикочния мехур

Стадии на рака на пикочния мехур

Лекарите използват система за стадиране, за да определят до каква степен ракът се е разпространил в пикочния мехур, лимфните възли и други органи.

Снимка: iStock

Стадиите могат да включват:

Стадий 0: Ракът не се е разпространил отвъд лигавицата на пикочния мехур

Стадий 1: Ракът се е разпространил отвъд лигавицата на пикочния мехур, но не е достигнал мускулния слой в пикочния мехур

Стадий 2: Ракът се е разпространил в мускулния слой в пикочния мехур

Стадий 3: Ракът се е разпространил в тъканите, които обграждат пикочния мехур

Стадий 4: Ракът се е разпространил отвъд пикочния мехур към съседните области на тялото

Лечение на рака на пикочния мехур?

Най-доброто лечение се определя въз основа на вида и стадия на рака, симптомите и цялостното ви здравословно състояние.

Лечение на стадий 0 и стадий 1

Лечението на рак на пикочния мехур в стадий 0 и стадий 1 може да включва:

Операция за отстраняване на тумора

Химиотерапия

Имунотерапия, която включва прием на лекарство, което кара имунната система да атакува раковите клетки

Лечение на стадий 2 и стадий 3

Лечението на рак на пикочния мехур в стадий 2 и стадий 3 може да включва:

Отстраняване на част от пикочния мехур

Отстраняване на целия пикочен мехур (радикална цистектомия), последвано от операция за създаване на нов начин за излизане на урината от тялото

Химиотерапия

Лъчетерапия

Имунотерапия

Лекарят може да препоръча химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия за множество цели, включително за: свиване на тумора преди операция, лечение на рак, когато операцията не е опция, лечение на останалите ракови клетки след операция, предотвратяване на рецидив на рака

Лечение на рак на пикочния мехур в стадий 4

Лечението на рак на пикочния мехур в стадий 4 може да включва:

Радикална цистектомия и отстраняване на околните лимфни възли, последвано от операция за създаване на нов начин за излизане на урината от тялото

Химиотерапия

Лъчетерапия терапия

Имунотерапия

Лекарства за клинични изпитвания

В зависимост от цялостното здравословно състояние, лечението може да се фокусира върху премахване на ракови клетки или облекчаване на симптомите и удължаване на живота.