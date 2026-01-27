Мотивацията често се възприема като вътрешна „искра“, която трябва да се появи, преди да започнем да действаме. Психологическите изследвания обаче показват, че реалността е обратната, мотивацията не е причина за действието, а негов резултат.

Темата коментира психологът Веси Тодорова, като поставя фокус върху връзката между действията, навиците и устойчивия успех.

Според поведенческата психология хората рядко започват да действат, защото вече са мотивирани. По-често именно първите стъпки, дори и малки, създават усещането за напредък и пораждат мотивация. Очакването първо да се появи вдъхновение, а след това да предприемем действия, често се превръща в психологически капан, който ни задържа в застой.

Външна и вътрешна мотивация: Каква е разликата?

„Много е трудно да се фокусираме върху целите си, ако липсва мотивация. Двете са в силна взаимовръзка — едното не може без другото“, обяснява Веси Тодорова.

По думите ѝ външните фактори, като критика, социален натиск или негативни събити, могат да подкопаят самочувствието и самооценката, което често води до загуба на мотивация.

Свръхчовекът Георги Ненов: „Най-големият враг е усещането за апатия“

Външната мотивация, основана на награди, одобрение или признание, може да бъде ефективна, но обикновено действа краткосрочно. За разлика от нея, вътрешната мотивация, свързана със смисъл, ценности и лични цели, остава устойчива дори когато липсват външни стимули.

„По-важно е да се запитаме какво вътре в нас ни пречи да постигаме целите си. Един от ключовите процеси е да осъзнаем кога губим мотивация и да разберем какво я разрушава“, допълва Тодорова.

Мотивацията като инструмент, а не като цел

Според психолога мотивацията не бива да се възприема като крайна цел, а като средство за постигане на по-дългосрочни резултати. Изследванията в когнитивната психология показват, че устойчивият успех е по-силно свързан с изграждането на навици, дисциплина и последователност, отколкото с краткотрайни емоционални импулси.

С други думи, мотивацията може да запали искрата, но навиците и постоянството поддържат огъня.

Какво да правим, когато мотивацията изчезне?

Поддържането на мотивацията не зависи от позитивното мислене, а от ясната връзка между усилията, които полагаме, и смисъла зад тях. Когато човек получава негативна обратна връзка и не успее да я обработи по здравословен начин, това може да доведе до спад в увереността и загуба на мотивация.

Д-р Мартин Ценов: Мозъкът не е готов за дигиталната реалност (ВИДЕО)

„Когато сме добре свързани със себе си и съзнателно работим върху личностното си развитие, негативните външни фактори имат много по-малко влияние върху нас“, казва Тодорова.

По думите ѝ самата негативна обратна връзка не е разрушителна — проблемът възниква в начина, по който я интегрираме в представата си за себе си.

Цялото интервю с психолога Веси Тодорова, пред Ивайло Везенков гледайте във видеото: