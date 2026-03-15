Мащабно 20-годишно международно проучване, финализирано в края на миналата година, показа нещо изключително важно – когато скринингът за рак на дебелото черво е широко достъпен, включително чрез домашни тестове – случаите на заболяването намаляват с около 30%. А смъртността се понижава с близо 50%.

И още нещо обнадеждаващо. Изследванията показват, че при хора, които вече са преминали лечение за карцином на дебелото черво, редовната физическа активност намалява риска от рецидив с около 28%, а рискът от смърт, свързан с болестта, спада с до 37%. Тоест, движението е част от лечението.

А сега ви срещаме с Иван Лютаков – пациент, който се сблъсква челно с коварната диагноза, но не губи надежда през нито един етап от своето лечение.

Каква е неговата история?

Отпадналост, лесна уморяемост, анемичен синдром, бледост, слабост. Общи, неспецифични симптоми, които могат да индикират различни състояния. Но един по-ключов прави впечатление и веднага трябва се потърси специалист, а именно – наличието на кръв при изхождане. С всичко това се сблъсква неотдавна 69-годишният Иван.

След като в продължение на три месеца се оплаква от постоянни диарични изхождания, Иван се обръща към специалист. Започва поредица от прегледи и изследвания, които установяват наличие на множество полипи, над 8 на брой.

Впоследствие се разбира, че Иван има два карцинома – един на дебелото черво и един на бъбрека. Въпреки това той приема новината с непоклатимо спокойствие.

„Понесох го много добре. Не се притесних“, припомня си Иван. Обяснява си тази реакция с устойчивата си психика и позитивната нагласа към живота.

Той преминава през различни медицински процедури, включително хирургични интервенции. В момента провежда лечение под формата на имуно- и химиотерапия.

Няма метастази или увреждания на други органи, но пътят пред него изглежда дълъг и изискващ отговорно отношение както от негова, така и от страна на лекарите.

За щастие, Иван умее да се доверява на своите лекари и съветва хората в неговото положение да направят същото, за да не губят своя дух.

