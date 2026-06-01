Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в световен мащаб, а все по-често засягат и млади хора в активна възраст. Високото кръвно налягане, повишеният холестерол, диабетът, наднорменото тегло и заседналият начин на живот са само част от факторите, които могат да увеличат риска от инфаркт и други сериозни сърдечни проблеми.

Точно затова ранната профилактика и правилното разпознаване на симптомите, както и съвременната диагностика имат ключова роля за предотвратяването на усложнения и спасяването на живота на пациента. Темата коментираме заедно с д-р Силвия Павлова-Мутафчиева.

Тя е специалист по кардиология с повече от 15 години опит в специалността. Клиничните ѝ интереси са в сферата на инвазивната кардиология и скенера на сърцето и коронарните артерии.

Съществува ли превенция на сърдечно-съдовите заболявания?

„Важно е пациентите над 40-45-годишна възраст да започнат да проследяват своето кръвно налягане. Важно е да изследват скринингово стойностите на холестерола си (липиден профил). Вече има показатели, които доста по-специфично могат да определят високия риск на пациента за исхемична болест на сърцето, независимо от стойностите на холестерола“, заявява в „Подкаст за здраве“ инвазивният кардиолог д-р Силвия Павлова.

Липопротеин (а) например е лабораторен показател, който дава информация за риска на конкретния пациент за развитие на сърдечно-съдови заболявания. „Важно е да се измерват стойностите на кръвната захар, тъй като напоследък все повече се говори за това преддиабетно състояние, което ние пропускаме често в практиката си“, съветва д-р Павлова. Възможно е холестеролът на пациента да е в норма, но изследваният липопротеин да е със завишени стойности. Знае се, че пациентите с диабет и преддиабет имат повишен риск за развитие на сърдечно-съдова патология.

Друг важен индикатор за риска е BMI. Индексът на телесната маса помага да се оцени дали теглото на човек е в здравословни граници спрямо неговия ръст. Повишените стойности на BMI се свързват с по-висок риск от редица заболявания, сред които диабет тип 2, артериална хипертония и сърдечно-съдови проблеми. Специалистите обаче напомнят, че BMI не трябва да се разглежда самостоятелно, а в комбинация с други показатели като обиколка на талията, хранителни навици и ниво на физическа активност.

Кои са ранните симптоми на инфаркта?

„Типичният симптом на стенокардия, т.нар. от едно време „гръдна жаба“ или медицинският термин исхемична болест на сърцето, както и на инфаркта е гръдна болка, която може да бъде остра, тъпа, може да бъде свързана с физически натоварвания, може да се появи и в покой“, обобщава д-р Павлова.

И добавя: „Много често пациентите имат атипични симптоми или изобщо не могат да разпознаят дадени симптоми като свързани със сърцето“. Лесната умора и недостигът на въздух също са клинични признаци, които следва да бъдат проверени от специалист.

При някои хора симптомите могат да включват още усещане за тежест, стягане или парене в областта на гърдите, както и болка, която се разпространява към лявата ръка, рамото, гърба, шията или долната челюст. В определени случаи се наблюдават гадене, студена пот, замайване и обща слабост.

Специалистите подчертават, че при жените, възрастните хора и пациентите с диабет проявите на инфаркт често са по-нетипични и могат да бъдат подценени.

Какво представлява коронарографията?

Коронарографията е изследване, чрез което лекарите оценяват състоянието на коронарните артерии. Тя се извършва чрез въвеждане на тънък катетър през артерия на ръката или крака, след което се инжектира контрастно вещество и със специална рентгенова апаратура се визуализират евентуални стеснения или запушвания. Използва се местна упойка. Това е основен метод за диагностика при съмнение за исхемична болест на сърцето и инфаркт.

„Коронарографията е инвазивно изследване, което, за съжаление, въпреки многократните си, в пъти надхвърлящи риска ползи, е трудно все още да обясним на пациентите, че е изследване, което в конкретни ситуации е важно да се направи“, коментира д-р Павлова.

„Когато пациентът вече получи инфаркт, коронарографията буквално спасява живота“, категорична е тя. Извън тази спешна ситуация е важно коронарография да бъде провеждана при пациенти, които:

имат типични симптоми

са високорискови

Това е важно, за да бъде установена навреме причината за нарушения кръвоток в сърцето.

