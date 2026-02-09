Инфарктът и инсултът са две от най-сериозните здравословни състояния, които могат да застрашат живота на човек за минути. Въпреки че и двете са свързани със запушване на артериите и нарушен кръвен поток, те засягат различни органи и имат специфични симптоми.

Разликата между инфаркт и инсулт е от ключово значение за навременното разпознаване и спешната медицинска помощ, която може да спаси живот и да предотврати трайни увреждания.

Европейският съюз общият брой на хората, живеещи със сърдечносъдови заболявания е около 62-63 млн. По данни на Евростат, фаталните инфаркти (исхемична болест на сърцето) са около 623 000 годишно, докато фаталните инсулти са около 422 000. Това означава, че в Европа инфарктът води до по-голям брой смъртни случаи спрямо инсулта.

Снимка: Canva

И двете състояния споделят общи рискови фактори като високо кръвно налягане и тютюнопушене, но се различават по начина, по който увреждат организма.

Какво представляват инфарктът и инсултът?

Инфаркт: Когато сърцето спре да получава кислород

Инфарктът настъпва, когато се образува запушване в коронарните артерии, което пречи на богатата на кислород кръв да достигне до сърдечния мускул. Това запушване обикновено се причинява от натрупване на артериална плака, отлагания от мазнини, холестерол и други вещества по стените на артериите. Когато сърцето не получава достатъчно кислород, сърдечният мускул започва да се увреждат, което може да доведе до сърдечна недостатъчност.

Инсулт: Прекъсване на кръвоснабдяването на мозъка

Инсултът се случва, когато кръвният поток към мозъка бъде внезапно прекъснат. Съществуват два основни типа инсулт:

Исхемичен инсулт – най-честият тип, при който кръвен съсирек блокира артерия в мозъка

Хеморагичен инсулт – когато кръвоносен съд в мозъка се пръсне и причини кървене

Снимка: iStock

При двата вида инсулт мозъчните клетки започват да умират поради недостиг на кислород в мозъка, което може да доведе до трайни неврологични увреждания.

Симптоми: Как да разпознаете инфаркт и инсулт

Познаването на признаците на инсулт и симптомите на инфаркт може да спаси живот. Ето как се различават:

Симптоми на инфаркт:

Болка в гърдите или дискомфорт, често описван като притискане или стягане

Замаяност и световъртеж

Гадене или повръщане

Болка в шията, гърба или челюстта, която може да се разпространи до раменете и ръцете

Задух

Признаци на инсулт:

Внезапна объркване, затруднено говорене или проблеми с разбирането на други хора

Изтръпване на тялото или слабост, особено от едната страна

Силно главоболие

Нарушено зрение в едното или двете очи

Затруднено ходене, замаяност или загуба на равновесие и координация

Снимка: Canva

Важно: И при двете състояния симптомите могат да се появят внезапно. При първите признаци незабавно се обадете на 112 – всяка минута има значение!

Основни разлики между инфаркт и инсулт

Засягат различни органи

Най-очевидната разлика е, че инфарктът увреждат сърцето, докато инсултът засяга мозъка. Това определя и различните симптоми и дългосрочни последици.

Различни дългосрочни ефекти

Според проучвания, публикувани в медицинската литература, последиците от двете състояния са специфични:

След инфаркт:

Трайно увреждане на сърдечния мускул при липса на бързо лечение

Повишен риск от сърдечна недостатъчност, която прави ежедневните дейности по-трудни поради умора и задух

Аритмии (нередовен сърдечен ритъм), които могат да доведат до внезапна сърдечна смърт

Снимка: OpenAI

След инсулт:

Внезапна парализа или слабост, често от едната страна на тялото

Затруднения при ходене, движение или изпълнение на ежедневни задачи

Речови проблеми, като затруднения при намиране на думи или разбиране на език

Дългосрочни проблеми с паметта, решаването на проблеми и мисленето

Различни диагностични методи

Диагностика на инфаркт включва:

Електрокардиограма (ЕКГ) – записва електрическата активност на сърцето

Трансторакална ехокардиография – използва звукови вълни за създаване на образи на сърцето

Рентгенография на гръдния кош

Кръвни изследвания – показват повишени нива на протеини, индикиращи увреждане

Коронарна ангиография – локализира блокирани или стеснени артерии

Стрес тест – оценява как сърцето реагира на натоварване

Диагностика на инсулт включва:

Компютърна томография (КТ) – определя типа на инсулта

Магнитен резонанс (МРТ) – създава детайлни образи на мозъка

Кръвни изследвания – оценява общото здраве

Общи характеристики: Рискове и превенция

Споделени рискови фактори

Експертите от водещи здравни организации подчертават, че инфарктът и инсултът споделят много рискови фактори за инфаркт и инсулт:

Снимка: Canva

Високо кръвно налягане – увеличава риска от запушване на артериите

Висок холестерол – допринася за натрупване на артериална плака

Тютюнопушене – увреждат кръвоносните съдове и повишава риска от кръвни съсиреци

Диабет и затлъстяване – увеличават сърдечно-съдовите инциденти

Фамилна обремененост

Нездравословен начин на живот – ограничена физическа активност, диета с високо съдържание на мазнини, прекомерно употребление на алкохол

Сходни стратегии за превенция

Превенцията на инсулт и инфаркта включва сходни промени в начина на живот:

Хранете се здравословно – диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини

Редовна физическа активност – помага за контрол на теглото, подобрява кръвообращението и укрепва сърцето

Откажете тютюнопушенето – намалява риска от увредени кръвоносни съдове

Управлявайте стреса – чрез релаксация, медитация и социална подкрепа

Контролирайте основните заболявания – високо кръвно налягане, висок холестерол и диабет

Двете са спешни медицински състояния

Инфарктът и инсултът са животозастрашаващи здравословни кризи, изискващи спешна медицинска помощ. Бързото лечение при инфаркт може да спаси сърдечния мускул от трайни увреждания. При инсулт навременната медицинска намеса предотвратява смъртта на мозъчни клетки.

Действайте бързо – обадете се на 112 при първите признаци на което и да е от двете състояния. Това може значително да подобри изхода и възстановяването.

Може ли да получите и двете състояния?

Да, възможно е човек да преживее както инфаркт, така и инсулт през живота си, тъй като и двете се причиняват от проблеми с кръвния поток. Човек с рискови фактори като високо кръвно налягане, висок холестерол или диабет е по-вероятно да изпита и двата инцидента.

Снимка: Canva

Добрата новина е, че здравето на сърцето и мозъка са тясно свързани – стъпките за подобряване на сърдечното здраве също помагат за превенция на инсулт и намаляване на риска от инфаркт.

Кога и към кого да се обърнете за помощ

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако изпитате:

Болка в гърдите, задух или необичайна умора (възможни ранни признаци на сърдечни проблеми)

Замаяност, изтръпване от едната страна на тялото или внезапно затруднено говорене (възможни признаци на инсулт)

Хората, преживяващи инфаркт или инсулт, често не могат сами да потърсят помощ. Ако забележите тези симптоми при някой друг, веднага се обадете на 112.

След спешната помощ специалисти като кардиолог (лекар, специализиран в сърдечни заболявания) и невролог (лекар, специализиран в мозъка и гръбначния мозък) ще завършат диагнозата и ще започнат лечение. Те играят важна роля и във възстановяването след инсулт и възстановяването след инфаркт.

Снимка: Canva

Разликата между инфаркт и инсулт е съществена, инфарктът засяга сърцето поради запушване на коронарните артерии, докато инсултът увреждат мозъка след прекъсване на кръвоснабдяването. Въпреки различните органи, които засягат, двете състояния споделят много общи рискови фактори и стратегии за превенция.

Познаването на симптомите и действието при първите признаци могат да направят разликата между живот и смърт. Не чакайте, при съмнение винаги обаждайте се на 112. Инвестирайте в здравословен начин на живот още днес, за да намалите риска от тези сериозни сърдечносъдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

