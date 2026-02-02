Може вече да знаете, че мазнините около талията са по-опасни от тези в други части на тялото. Но проучванията установяват, че мазнините около сърцето могат да бъдат още по-вредни за здравето ви. Според научни данни, жените с високи нива на перикардна мазнина имат двоен риск от развитие на сърдечна недостатъчност в сравнение с тези с нормални нива. При мъжете рискът също е увеличен, макар и в по-малка степен.

Какво представлява мастната тъкан около сърцето, как влияе на здраветои какви стъпки можете да предприемете за превенция на сърдечни заболявания.

Какво е затлъстяване на сърцето?

Снимка: Canva

Затлъстяването на сърдечния мускул се превръща във все по-голям проблем за медицинската практика. То представлява натрупване на липиди в тъканите на сърцето. Миокардна мастна дегенерация се развива заради натрупване на излишни мазнини в клетките или подмяна на мускулните влакна с мастна тъкан. Оказва се, че не всички хора с наднормено тегло обаче развиват затлъстяло сърце, обясняват от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”

Някои хора развиват състояние, при което прекомерно количество висцерални мазнини се натрупват около сърцето. Този тип мастна тъкан се нарича епикардна мастна тъкан (EAT). Всеки човек има определено количество EAT около сърцето, тя осигурява енергия и защитава коронарните артерии.

Проблемът възниква, когато количеството на епикардната мастна тъкан стане прекомерно. Според проучвания, публикувани в авторитетни медицински списания, твърде много мазнина около сърцето може негативно да повлияе на сърдечната функция. Тази мастна тъкан отделя цитокини, възпалителни химични вещества, които увеличават риска от атеросклероза. Атеросклерозата представлява натрупване на плака в артериите и е рисков фактор за сърдечни заболявания.

Какви са причините за натрупване на мазнини около сърцето?

Затлъстяването и наднорменото тегло са тясно свързани с излишната мастна тъкан около сърцето. Учените се опитват да установят и други фактори, които могат да идентифицират по-рано това състояние.

В проучване, публикувано през 2018 г., изследователите анализират данни от физически прегледи и гръдни скенове на 524 жени в различни етапи на менопаузата. Изследването се фокусира върху жени на около 51-годишна възраст. Предишни проучвания показват, че жените са склонни да натрупват повече перикардна мазнина в по-напреднала възраст, а връзката между омазненото сърце и риска от сърдечни заболявания изглежда по-силна след менопаузата.

Снимка: Canva

След като коригират резултатите си, за да отчетат потенциалните ефекти на тютюнопушенето, консумацията на алкохол, менопаузалния статус и социално-икономическите фактори, изследователите установяват ясна зависимост: колкото повече мазнини носят жените общо, толкова повече мазнини имат около сърцето си.

Влияе ли индексът на телесната маса (ИТМ) върху риска?

Учените изследват и възможните връзки между перикардната мазнина, сърдечните заболявания и фактори като високият индекс на телесната маса (ИТМ). Някои доказателства сочат, че излишната мазнина около сърцето е по-вероятна при хора с наднормено тегло или затлъстяване.

Проучване от 2021 г. установява, че:

29% от хората с ИТМ между 25 и 30 (наднормено тегло) имат омазнено сърце

55% от хората с ИТМ над 30 (затлъстяване) имат омазнено сърце

10% от хората с "нормален" ИТМ (под 25) също имат високи нива на мазнина около сърцето

Това показва, че дори хора с нормално тегло могат да развият това състояние. Необходими са повече изследвания, за да се разбере напълно как индексът на телесната маса и сърдечният риск са свързани.

Как мазнините около сърцето влияят на здравето?

Омазненото сърце може значително да увеличи риска от сърдечни заболявания. Изследванията свързват излишната мастна тъкан около сърцето със следните състояния:

Предсърдно мъждене (фибрилация) – нередовен сърдечен ритъм, при който сърцето бие твърде бързо.

Инфаркт на миокарда.

Сърдечна недостатъчност.

Инсулт.

Снимка: Canva

Точната причина защо омазненото сърце увеличава риска от тези състояния все още не е напълно изяснена. Проучванията показват, че епикардната мастна тъкан отделя цитокини, които причиняват възпаление на сърцето и увреждат сърдечната обвивка. Важна роля играе и близостта на мазнината до сърцето, колкото по-близо е мазнината до органа, толкова повече може да увреди сърдечната тъкан със своите възпалителни протеини.

Съвети за подобряване на сърдечното здраве

Макар да са необходими още изследвания за определяне на най-добрите стратегии за лечение на омазнено сърце, ето няколко начина, по които можете да подобрите общото си сърдечно здраве:

Хранене и начин на живот

Хранете се здравословно: Проучванията показват, че здравословна диета за сърцето , включваща плодове, здравословни мазнини, постни протеини, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да намали риска от сърдечни заболявания. Ограничете приема на преработени храни и тези с високо съдържание на наситени мазнини, натрий и захар.

Спете достатъчно: Възрастните се нуждаят от около седем до девет часа сън на нощ. Някои доказателства сочат, че недостигът на сън може да увеличи риска от сърдечни заболявания.

Поддържайте здравословно тегло: Твърде много висцерални мазнини около корема могат да отслабят сърцето. Консултирайте се със здравен специалист относно безопасни начини за отслабване и поддържане на теглото, ако е необходимо.

Снимка: iStock

Физическа активност и редукция на риска

Откажете тютюнопушенето: Тютюнопушенето е рисков фактор за сърдечни заболявания. Може да е трудно да откажете цигарите, но здравният специалист може да ви покаже начини да улесните процеса.

Намалете стреса: Изследванията установяват, че високите нива на стрес могат негативно да засегнат сърцето. Опитайте дълбоко дишане, медитация или йога, когато се чувствате стресирани.

Бъдете физически активни: Експертите препоръчват 150 минути аеробни упражнения седмично, като бягане, плуване или ходене. Това са около 30 минути дневно, пет дни в седмицата. Физическата активност за здраво сърце е един от най-ефективните начини за профилактика.

Мазнините около сърцето представляват сериозна заплаха за здравето, особено при жени след менопаузата. Епикардната мастна тъкан не само увеличава риска от сърдечна недостатъчност, но и от инфаркт, инсулт и предсърдно мъждене. Дори хора с нормално телесно тегло могат да бъдат засегнати от това състояние.

Добрата новина е, че чрез здравословен начин на живот, балансирано хранене, редовна физическа активност, достатъчно сън и отказ от тютюнопушене, можете значително да намалите риска и да подобрите здравето на сърцето си. Ако имате притеснения относно сърдечното си здраве или симптоми на омазнено сърце, консултирайте се със здравен специалист за индивидуална оценка и съвети.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

