Кардиолог с 6 съвета срещу високи триглицериди

Когато става въпрос за здравето на сърцето, холестеролът почти винаги получава цялото внимание. Но има и друг кръвен показател, който говори много за сърдечното здраве – триглицеридите.

Много високите нива на триглицериди може да доведат до животозастрашаващи състояния, като атеросклероза, инфаркт, инсулт и панкреатит, пише изданието Eatingwell.

Ето защо трябва да се отнасяме сериозно към нивото на този вид мазнини в кръвта ни, които тялото съхранява като енергиен резерв, но са заплаха за сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и други.

Ограничeте приема на захарни храни

Въпреки че триглицеридите са източник на енергия за тялото ви, повишените им нива могат да ви изложат на риск от здравословни проблеми. „Повишените нива на триглицеридите увеличават риска от развитие на атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване, включително инфаркти, инсулти и хронично възпаление на кръвоносните съдове“, коментира кардиологът Хан-Ван Тран, доктор по медицина.

Въпреки че триглицеридите са мазнини, консумацията на твърде много захар също може да ги повиши. Ако имате високи триглицериди, определени като 150 до 500 mg/dL, със сигурност вашият лекар може да ви препоръча да намалите консумацията на добавени захари.

В идеалния случай, човек с високи триглицериди би трябвало да ограничи добавените си захари „до почти нула“, казва кардиологът Грегъри Кац, доктор по медицина. Добавените захари се намират в големи количества в бисквити, торти, понички, бонбони, газирани напитки, сладък чай, сладки латета и кафе напитки.

А естествените захари от плодовете? Отговорът зависи от това колко високи са вашите триглицериди. Ако триглицеридите ви са по-малко от 500 mg/dL, можете спокойно да консумирате три до четири порции плодове на ден. Можете също така да конусмирате това количество, ако стойностите ви са между 500 и 999 mg/dL, стига да избягвате плодове с висок гликемичен индекс, като банани, диня, манго и ананас.

Избягвайте алкохола

Едно от най-добрите неща, които можете да направите, за да намалите триглицеридите, е да избягвате алкохола, добавя кардиологът Грегъри Кац. Ако стойностите ви паднат между 150 и 500 мг/дл, вашият лекар може да ви даде зелена светлина за умерена консумация, в зависимост от цялостното ви здравословно състояние.

Умерено означава, че жените не трябва да употребяват повече от една напитка на ден, а мъжете – не повече от две напитки. Ако обаче имате много високи нива на триглицериди (стойност над 500 мг/дл), експертите съветват да се въздържате напълно от алкохол.

Опитайте здравословна диета

Ако има един хранителен режим, който експертите препоръчват, това е средиземноморската диета. В допълнение към понижаването на триглицеридите, този здравословен за сърцето хранителен план е доказано, че намалява „вредния“ LDL холестерол и повишава „добрия“ HDL холестерол. Той е свързан и с по-стабилни нива на кръвната захар, което може да предпази от диабет.

Средиземноморската диета е изненадващо гъвкава. Тя е богата на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки, семена и зехтин. Съдържа също малки количества риба, яйца и млечни продукти, с малко птиче месо. В същото време тя ограничава ултрапреработените храни, червеното месо, добавените захари и натрий.

Наблегнете на аеробните упражнения

Всички упражнения са полезни за сърцето ви. Но ако искате да намалите триглицеридите, помислете за умерени до енергични аеробни упражнения.

Този вид упражнения използва триглицеридите за гориво, като естествено ги отстранява от кръвта ви. Комбинацията на аеробни упражнения с питателен, балансиран хранителен режим може да има допълнителна полза, а именно да ви помогне да достигнете здравословно телесно тегло.

„Аеробните упражнения и загубата на тегло също така са показали, че намаляват нивото на триглицериди в черния дроб и подобряват инсулиновата чувствителност, което допълнително помага за понижаване на нивата на циркулиращите триглицериди“, казва Тран. Комбинацията е толкова мощна, че загубата на 5% до 10% от телесното ви тегло в комбинация с упражнения може да намали триглицеридите с 20%.

Ключът е редовните, последователни упражнения. Стремете се към 150 минути седмично активност с умерена интензивност, като бързо ходене, спокойно колоездене, градинарство или танци.

Лекувайте основните здравословни проблеми

Различни здравословни състояния могат да увеличат риска от високи триглицериди.

„В допълнение към загубата на тегло, здравословното хранене и редовните упражнения, е изключително важно да се идентифицират и отстранят вторичните причини, като неконтролиран диабет, хипотиреоидизъм, някои лекарства и прекомерна употреба на алкохол“, коментира кардиологът д-р Тран. Контролирането на тези причини може да доведе до значителни подобрения в нивата на триглицеридите.

Приемайте лекарства, ако е необходимо

Ако нивата на триглицеридите на гладно са постоянно на или над 500 mg/dL, вашият лекар вероятно ще обмисли лекарства, наред с промени в начина на живот. За нива над 1000 mg/dL, лекарствата може да бъдат още по-силно препоръчителни.

Въпреки това, преди вашият лекар да ви напише рецепта, той обикновено ще иска да определи дали някое от основните заболявания допринася за повишените ви стойности, като неконтролиран диабет или бъбречно заболяване. Лекарите напомнят, че промените в начина на живот имат изключително влияние върху нуждата ви от лекарства за понижаване на триглицеридите.

„Понякога лекарствата са необходими доживот, понякога хората успяват да спрат да ги приемат, като коригират начина си на хранене, консумацията на алкохол и нивата си на активност“, казват лекарите.

Често задавани въпроси

Какво означава високо ниво на триглицериди? Повишените нива на триглицериди (хипертриглицеридемия) са свързани с повишен риск от атеросклероза, инфаркт, инсулт и панкреатит. Какви са референтните стойности за триглицеридите? Нормално ниво <150 mg/dl; Гранични (150-199 mg/dl); Умерено завишени (200-499 mg/dl); Силно завишени (>500 mg/dl). Има ли диета за високи триглицериди? Избягвайте храни от бяло брашно, както и захар и храни, съдържащи фруктоза, тъй като те могат да повишат триглицеридите. Избягвайте алкохола. Как се прави изследване за триглицериди? Подготовката при изследването на триглицериди и холестерол зависи от това кой показател от липидния профил ще се тества. Ако ще изследвате само нивата на общия холестерол и HDL-холестерола, не е необходимо изследването да бъде извършено на гладно. Ако обаче ще правите пълен липиден профил (включващ общ холестерол, HDL, LDL и триглицериди), препоръчително е да не приемате храна и течности (с изключение на вода) в продължение на поне 9 часа преди вземането на кръв. Изследването се прави с венозна кръв. Как се образуват триглицеридите? Получаваме ги от консумацията на храни, съдържащи мазнини, като масло и олиа. Те обаче могат да се увеличат и в резултат на консумацията на допълнителни калории или много захар.