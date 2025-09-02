Препаратът Leqvio (inclisiran) се прилага само два пъти годишно и показва значително по-добри резултати от съществуващите терапии, съобщава Independent.

Новата инжекция за понижаване на холестерола може да промени коренно подхода към лечението на сърдечно-съдовите заболявания.

Високият холестерол е основен рисков фактор за развитието на сърдечно-съдови заболявания, които са водеща причина за смъртност в Европейския съюз.

През 2022 г. близо една трета (32,7%) от всички смъртни случаи в ЕС се дължат на заболявания на кръвообращението.

Заболявания, причинени от високия холестерол

Повишените нива на холестерол води до развитието на редица сериозни състояния:

Снимка: Canva

Атеросклероза представлява хроничен възпалителен процес, при който холестеролът се натрупва по стените на артериите, образувайки мастни плаки. Тези образувания стесняват и втвърдяват кръвоносните съдове, ограничавайки притока на кръв. Коварството на заболяването е, че често протича безсимптомно до момента на значително запушване.

Исхемичната болест на сърцето се развива при стесняване на коронарните артерии и може да доведе до болки в гърдите. Инфарктът на миокарда настъпва при пълно блокиране на кръвообращението към сърдечния мускул, докато инсултът се причинява от блокиране на кръвоснабдяването на мозъка.

Високият холестерол засяга и периферните съдове, особено в краката, причинявайки болки и спазми при ходене.

Резултати от клиничните изпитвания

Данните от клиничното проучване показват забележителните възможности на медиакмента. В изследването участват 1770 пациенти, разделени в две групи, от които 898 души получават Leqvio, а 872 с плацебо. Всички участници преминават и лечение със статини, терапевтични средства, предимно изпозлвани за контрол на нивата на холестерола в кръвта и за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания.

След само 90 дни около 85% от пациентите, лекувани с Leqvio, постигат целевите си нива на холестерол, в сравнение с едва 31% в групата с плацебо. Това представлява повече от двойно подобрение в ефективността на лечението.

Как действа новата терапия

За разлика от традиционните терапии със статини, които се приемат ежедневно до края на живота, новият медикамент има коренно различен механизъм на действие. Препаратът въздейства върху генетичния материал, за да ограничи производството на протеин, отговорен за повишаването на нивата на лошия холестерол (LDL-C).

Снимка: Canva

Схемата на приложение е значително по-удобна - начална инжекция, втора след три месеца и след това поддържащи инжекции на всеки шест месеца. Това представлява огромно предимство пред ежедневния прием на таблетки.

Значително намаляване на страничните ефекти

Едно от най-важните открития на проучването е драстичното намаляване на мускулните болки, които са чест страничен ефект на статините. Пациентите, приемащи Leqvio е 43% по-малко вероятно да изпитат мускулни болки в сравнение с контролната група.

Това е особено значимо, тъй като мускулните болки са една от основните причини пациентите да прекратят лечението си със статини, което води до повишаване на риска от сърдечни пристъпи и инсулти.

„Тези резултати са значими, тъй като демонстрират ефективни възможности за подобряване на управлението на липидите при пациенти в риск, повечето от които продължават да остават над препоръчителните нива на LDL-C“, коментира Улф Ландмесер от Германския кардиологичен център подчертава значимостта на изследването

Въпреки тежестта на проблема, има и положителни новини. Между 2012 г. и 2022 г. се наблюдава спад от 20,7% в стандартизираните коефициенти на смъртност от заболявания на кръвообращението в ЕС, което е свързано с подобрено лечение и превенция.

Новите терапии могат да ускорят тази положителна тенденция, особено за пациенти с генетична предразположеност към високи нива на холестерол или за тези, на които тредиционните терапии не им се отразяват добре.

Новият медикамент представлява значителен напредък в лечението на високия холестерол, предлагайки по-висока ефективност, по-малко странични ефекти и по-удобна схема на приложение. Тези характеристики могат да доведат до по-добро спазване на лечението от страна на пациентите и в крайна сметка до намаляване на случаите на сърдечно-съдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.