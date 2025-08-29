Наследствен висок холестерол: Как да го разпознаете и контролирате

Повечето хора свързват високия холестерол с небалансирано хранене и заседнал начин на живот – проблем, който се развива с години и обикновено тревожи в по-напреднала възраст.

При част от населението обаче високите стойности на така наречения „лош“ холестерол са закодирани в гените. Става дума за фамилна хиперхолестеролемия – наследствено състояние, при което мутация води до трайно повишени нива на LDL холестерол.

„При това заболяване генетичната мутация поддържа високи стойности на LDL през целия живот“, обяснява пред National Geographic д-р Ашиш Сараджу, кардиолог в Клиника Кливланд.

Американският център за контрол и превенция на заболяванията изчислява, че един на всеки 250 души е засегнат. Според д-р Сараджу над 70% от тях изобщо не знаят за диагнозата си, a други проучвания сочат, че недиагностицираните може да са дори над 90%.

Защо холестеролът е едновременно жизненоважен и опасен

Холестеролът е мазна, восъкоподобна молекула, от която всяка клетка се нуждае ежедневно.

„Клетъчните мембрани и хормоните ни се градят върху холестерол“, уточнява д-р Стивън Копецки, кардиолог в „Майо Клиник“. Приблизително 30 трилиона клетки в организма получават десетки хиляди „дози“ холестерол всеки ден.

Транспортът на тези молекули става чрез липопротеини. Разпространените термини „добър“ (HDL) и „лош“ (LDL) холестерол описват именно начина на опаковане, а не самото вещество.

HDL извежда излишния LDL към черния дроб за разграждане, докато излишъкът от LDL се отлага в стените на артериите, предизвиквайки възпаление.

„Представете си треска в кожата – мястото се зачервява и загрява. Същото се случва в артерията, когато там се натрупа холестерол“, казва още д-р Копецки.

Възпалението може да разкъса вътрешната обвивка на съда, да активира съсирване на кръвта и да доведе до инфаркт или инсулт.

Снимка: iStock

Проблемът е, че високият холестерол обикновено протича без симптоми и това го прави толкова опасен. Повечето хора откриват, че имат висок холестерол чрез рутинни кръвни изследвания. Има случаи, когато хора отиват например при ортопедичен хирург с травми на ахилесово сухожилие и за първи път в живота си установяват, че имат висок холестерол.

Но има подгрупа от хора, чийто холестерол е толкова висок, че всъщност могат да имат признаци на повишен холестерол, отлагащ се в сухожилията, по кожата в плакоподобни кожни образувания или в очите под формата на бял пръстен около ириса.

Как да установите дали високият ви холестерол е наследствен?

Най-честите причини за високи липиди са небалансирано хранене, липса на движение и затлъстяване. Тогава общият холестерол обичайно надхвърля 200 mg/dL, а оптималните стойности са около 150 mg/dL.

При фамилна хиперхолестеролемия обаче генетичният дефект, наследен от единия или двамата родители, е водещият фактор.

Някои педиатрични насоки препоръчват първо изследване на холестерола между 9-ата и 11-ата година, ако родител има висок такъв.

При определени случаи скринингът може да започне дори по-рано. При възрастните няма „твърде ранна“ възраст за тест – семейна история на висок холестерол, инфаркт или инсулт е сериозен аргумент за незабавно изследване.

До 30-40% от пациентите с висок холестерол имат и повишени нива на липопротеин(а) – друг носител на холестерол, който също се наследява и увеличава риска от сърдечни заболявания.

Какво да предприемете след диагнозата?

След потвърждаване на диагнозата лекарят ще препоръча промени в начина на живот, макар че те няма да понижат пряко LDL, тъй като проблемът все пак е генетичен.

Снимка: Canva

„Въпреки това, здравословен начин на живот може да намали сърдечния риск с до 80%“, подчертават експертите и препоръчват хранене с повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, птиче, риба и ядки, както и ограничаване на сол, добавени захари и червени или преработени меса.

Препоръчват се поне 150 минути умерена аеробна активност седмично – ходене, бягане, колоездене, плуване и др. Пушенето е силно нежелателно.

Получаването на диагноза е шанс за превенция. „В повечето случаи високият холестерол е лечим проблем и битка, която можем да спечелим“, уверява д-р Сараджу.